03 августа 2025

Не менее пяти взрывов прогремело над Воронежем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ПВО отражает атаку дронов: над Воронежем слышны взрывы
ПВО отражает атаку дронов: над Воронежем слышны взрывы Фото:

Над Воронежем прогремело не менее пяти взрывов, предположительно ПВО сбивает украинские беспилотники. В городе объявлена воздушная тревога, жители слышат звуки взрывов и видят вспышки в небе. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

«Над Воронежем были слышны звуки взрывов. Возможно, ПВО сбивает ВСУшные дроны. Вспышки от взрывов в небе видны в северной части города. В городе воет сирена воздушной опасности», — рассказали местные жители в соцсетях. 

Помимо этого, жители Воронежа публикуют в соцсетях видео с сиреной воздушной тревоги и призывами соблюдать меры безопасности.

Подобные инциденты уже происходили в Воронеже: утром 16 июля система ПВО также отразила атаку украинских беспилотников, тогда были слышны не менее четырех взрывов, а в небе наблюдались вспышки. Тогда, по предварительным данным, жертв и разрушений зафиксировано не было. 

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Над Воронежем прогремело не менее пяти взрывов, предположительно ПВО сбивает украинские беспилотники. В городе объявлена воздушная тревога, жители слышат звуки взрывов и видят вспышки в небе. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. «Над Воронежем были слышны звуки взрывов. Возможно, ПВО сбивает ВСУшные дроны. Вспышки от взрывов в небе видны в северной части города. В городе воет сирена воздушной опасности», — рассказали местные жители в соцсетях.  Помимо этого, жители Воронежа публикуют в соцсетях видео с сиреной воздушной тревоги и призывами соблюдать меры безопасности. Подобные инциденты уже происходили в Воронеже: утром 16 июля система ПВО также отразила атаку украинских беспилотников, тогда были слышны не менее четырех взрывов, а в небе наблюдались вспышки. Тогда, по предварительным данным, жертв и разрушений зафиксировано не было. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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