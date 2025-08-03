03 августа 2025

Девушки массово подрались на пляже в Одессе из-за русской песни

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Русская песня спровоцировала драку на пляже в Одессе (архивное фото)
Русская песня спровоцировала драку на пляже в Одессе (архивное фото) Фото:

На одном из пляжей Одессы произошла массовая драка между девушками из-за песни, предположительно, на русском языке. Конфликт начался с перепалки, к которой позже присоединились и мужчины. Об этом сообщают СМИ. 

«На пляже в Одессе отдыхающие подрались из-за песни. Предположительно, она была на русском языке», — пишет издание «Страна» со ссылкой на местные сообщества.

По данным источника, в зоне отдыха вспыхнула потасовка между несколькими девушками, а позже к ним присоединились мужчины. Некоторые из них пытались разнять дерущихся. При этом издание не уточняет, какая именно песня стала поводом для конфликта.

Ранее телеканал RT сообщал, что в Крыму уволили трех аниматоров за танец под песню «Ще не вмерла Украина» Верки Сердючки в аквапарке Алушты. Каждой назначили штраф по 15 тысяч рублей. 

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На одном из пляжей Одессы произошла массовая драка между девушками из-за песни, предположительно, на русском языке. Конфликт начался с перепалки, к которой позже присоединились и мужчины. Об этом сообщают СМИ.  «На пляже в Одессе отдыхающие подрались из-за песни. Предположительно, она была на русском языке», — пишет издание «Страна» со ссылкой на местные сообщества. По данным источника, в зоне отдыха вспыхнула потасовка между несколькими девушками, а позже к ним присоединились мужчины. Некоторые из них пытались разнять дерущихся. При этом издание не уточняет, какая именно песня стала поводом для конфликта. Ранее телеканал RT сообщал, что в Крыму уволили трех аниматоров за танец под песню «Ще не вмерла Украина» Верки Сердючки в аквапарке Алушты. Каждой назначили штраф по 15 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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