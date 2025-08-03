03 августа 2025

Кнайсль восхитилась героизмом россиян во время землетрясения на Камчатке

Кнайсль отметила героизм россиян во время землетрясения на Камчатке
© Служба новостей «URA.RU»
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Кнайсль заявила, что россияне мужественно противостоят невзгодам
Кнайсль заявила, что россияне мужественно противостоят невзгодам Фото:

Экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль выразила восхищение стойкостью и мужеством россиян, способных противостоять как природным катастрофам, так и экономическому давлению. Об этом она написала 3 августа в своем telegram-канале.

Кнайсль подчеркнула, что в России живут люди, «поддерживающие страну при любых обстоятельствах, будь то землетрясение магнитудой 8,7 или 18 тысяч санкций». Она добавила: «Мое почтение известным и неизвестным героям», — отметила руководитель центра G.O.R.K.l.

Поводом для комментария Кнайсль стал случай, произошедший 30 июля на Камчатке. Во время землетрясения врачи Камчатского краевого онкологического диспансера не покинули операционную и продолжили оказывать помощь пациенту несмотря на сильные подземные толчки. Кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлена работа медиков, быстро разошлись по российским и зарубежным СМИ, вызвав широкий общественный отклик.

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Экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль выразила восхищение стойкостью и мужеством россиян, способных противостоять как природным катастрофам, так и экономическому давлению. Об этом она написала 3 августа в своем telegram-канале. Кнайсль подчеркнула, что в России живут люди, «поддерживающие страну при любых обстоятельствах, будь то землетрясение магнитудой 8,7 или 18 тысяч санкций». Она добавила: «Мое почтение известным и неизвестным героям», — отметила руководитель центра G.O.R.K.l. Поводом для комментария Кнайсль стал случай, произошедший 30 июля на Камчатке. Во время землетрясения врачи Камчатского краевого онкологического диспансера не покинули операционную и продолжили оказывать помощь пациенту несмотря на сильные подземные толчки. Кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлена работа медиков, быстро разошлись по российским и зарубежным СМИ, вызвав широкий общественный отклик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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