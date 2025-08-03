Белый дом обозначил инструменты Трампа для достижения мира на Украине

Президент США Дональд Трамп располагает всем необходимым арсеналом средств для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы аппарата Белого дома, советник президента по внутренней безопасности США Стивен Миллер.
«На столе у Трампа есть все инструменты, чтобы разрешить конфликт. В том числе дипломатически, финансовыми и другими способами», — заявил Миллер в эфире телеканала Fox News.
Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в ближайшее время посетит Россию. Рабочий визит пройдет на фоне завершения «срока для урегулирования» конфликта на Украине и подготовки новых антироссийских санкций. Москва заявила, что политика давления со стороны США не способна изменить условия урегулирования, которые последовательно отстаивает российская сторона.
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