Столицу Республики Татарстан — город Казань затопило 3 августа. Ряд улиц полностью накрыло водой, в результате чего автомобили не могут проехать. Также в районе перекрестка Сахарова — Закиева частично обвалился асфальт прямо под автобусом. ГАИ предупреждает горожан заранее планировать свой маршрут. Экстренные службы тем временем пытаются урегулировать последствия непогоды. Что происходит в Казани в настоящий момент — в материале URA.RU.
Дорожный коллапс
Ливень с градом обрушился на Казань днем 3 августа. В результате непогоды частично затоплены ключевые магистрали — особенно сложная ситуация сложилась на проспекте Победы в районе улицы Губкина и на Вознесенском тракте, где движение транспорта оказалось практически парализовано.
«Вознесенский тракт в обоих направлениях затопление проезжей части со стороны улицы Фучика и въезд в город с трассы М-7», — сообщили представители городской Госавтоинспекции в своем telegram-канале. Они подчеркнули, что на месте работают экипажи инспекторов, продолжающих регулировать движение и ограничивать въезд на затопленные участки.
Километровые пробки и летающие мусорные баки
По информации местных журналистов, сильный ветер сопровождал ливень: в микрорайоне Азино мусорные контейнеры были опрокинуты на припаркованные автомобили. Также в районе улицы Губкина образовалась большая пробка. Такая же обстановка и на Вознесенском тракте. Помимо автомобильного затора, там еще и сплошным потоком стекает вода с моста.
Троллейбус над огромным провалом
На перекрестке улиц Академика Сахарова и Закиева троллейбус оказался на краю крупного провала, образовавшегося после сильного ливня. Об этом 3 августа сообщил отдел пропаганды ГАИ Татарстана. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал, все они были оперативно эвакуированы, — уточнили в ГАИ Татарстана. Специалисты также опубликовали фото и видео, на которых видно, что асфальт обрушился прямо под транспортным средством. Троллейбус чудом не провалился полностью.
Некоторые районы непогода обошла стороной
Сами жители Казани довольно спокойно отреагировали на непогоду в своем городе. В местных чатах в Telegram они отмечали, что не во всех районах города был ливень. Пока центральная часть обильно заливалась водой, в более дальних районах светило солнце.
«В Мирном сухо и солнце», — написал один из пользователей. «И в Петровском тоже», — присоединился другой. Некоторые люди, попавшие под грозу с ливнем, не стеснялись шутить: «Где лодки? Плывем на рыбалку?» — такого рода звучали комментарии в чатах. Одна из жительниц в это время публиковала видео с дятлом — буквально.
Однако не обошлось и без более эмоциональных комментариев. Некоторые сетовали на ужасную ситуацию и жаловались, что под мостами невозможно проезжать из-за «моря из дождя».
Синоптики предупреждали заранее и делают это снова
Синоптики ранее предупреждали жителей Татарстана о возможных ливнях, граде и резком повышении температуры воздуха до +32 °C. На 4 августа в регионе прогнозируют грозу с градом и аномальную жару до +34°C.
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