03 августа 2025

Посол России: отмена концерта Гергиева в Италии - знаковое проявление русофобии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт должен был пройти 27 июля
Концерт должен был пройти 27 июля Фото:

Отмена концерта российского дирижера Валерия Гергиева, который должен был пройти в Милане — проявление русофобии и пример политики отмены российской культуры. Об этом заявил посол России в Риме Алексей Парамонов.

«Этим решением руководство Италии, президент Серджо Маттарелла и премьер-министр [Джорджа] Мелони, неоднократно ранее выступающие против отмены русской культуры и которые пытались кичиться своей толерантностью на фоне открытия сезона в театре Ла Скала в 2022 году оперой „Борис Годунов“, опровергли сами себя», — заявил Парамонов в интервью «Известиям».

Ранее власти Италии публично выступали за сохранение культурных связей, несмотря на политические разногласия. Однако нынешняя ситуация свидетельствует о смене подхода и поддержке политики изоляции российских деятелей искусства.

Концерт Валерия Гергиева в Италии был отменен после протестов украинских активистов, что вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны итальянских поклонников музыки. Ранее власти Италии подчеркивали важность сохранения культурных связей, однако решение об отмене концерта стало свидетельством перемены в их позиции и поддержке политики изоляции российских деятелей искусства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отмена концерта российского дирижера Валерия Гергиева, который должен был пройти в Милане — проявление русофобии и пример политики отмены российской культуры. Об этом заявил посол России в Риме Алексей Парамонов. «Этим решением руководство Италии, президент Серджо Маттарелла и премьер-министр [Джорджа] Мелони, неоднократно ранее выступающие против отмены русской культуры и которые пытались кичиться своей толерантностью на фоне открытия сезона в театре Ла Скала в 2022 году оперой „Борис Годунов“, опровергли сами себя», — заявил Парамонов в интервью «Известиям». Ранее власти Италии публично выступали за сохранение культурных связей, несмотря на политические разногласия. Однако нынешняя ситуация свидетельствует о смене подхода и поддержке политики изоляции российских деятелей искусства. Концерт Валерия Гергиева в Италии был отменен после протестов украинских активистов, что вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны итальянских поклонников музыки. Ранее власти Италии подчеркивали важность сохранения культурных связей, однако решение об отмене концерта стало свидетельством перемены в их позиции и поддержке политики изоляции российских деятелей искусства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...