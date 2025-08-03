Rzeczpospolita: в Польше расследуют дело украинца по поводу диверсий

В Польше возбудили дело в отношении гражданина Украины, которого подозревают в диверсиях на объектах водной инфраструктуры. Мужчина причастен к повреждению оборудования в Сопоте и может быть связан с другими аналогичными инцидентами. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Тридцатишестилетний украинец Игорь Г., повредивший водозаборы в Сопоте, вероятно, неделей ранее проник в другой объект водной инфраструктуры. Однако его спугнул прохожий. Есть много признаков того, что это тот же человек. Агентство внутренней безопасности расследует дело», — пишет польская газета Rzeczpospolita.
По данным газеты, речь идет о событиях 15 июля, когда Игорь Г. проник на территорию водопровода в Сопоте, нарушив его работу, сняв одну из задвижек. Ранее он повредил распределительные щиты и украл польское удостоверение личности. Прокуратура квалифицирует действия как угрозу жизни и здоровью многих людей или имуществу в особо крупном размере. Подозреваемый частично признал вину и заявил, что хотел обратить внимание на социальные проблемы. Ему назначено психиатрическое освидетельствование, а суд арестовал его на три месяца. За нападение на объект инфраструктуры мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее в России и на территории Крыма также возбуждались уголовные дела против лиц, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и совершении диверсий или передаче секретных данных. Так, в Феодосии был задержан местный житель по обвинению в передаче информации о военных объектах Украине, а в Белгородской области осужден гражданин за подготовку терактов по заданию террористической организации.
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