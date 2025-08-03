03 августа 2025

МЧС: в Краснодарском крае освободили придворовые территории от воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Специалисты продолжают мониторинг гидрологической обстановки
Специалисты продолжают мониторинг гидрологической обстановки Фото:

В Краснодарском крае придомовые территории освождены от воды после паводков. В Туапсинском районе продолжаются работы по очистке дворов и улиц от наносов и иловых отложений, а также ведется постоянный мониторинг гидрологической обстановки, сообщает МЧС России.

«В Краснодарском крае придворовые территории освободились от воды. В Туапсинском районе специалисты очищают участки от наносов и иловых отложений. Продолжается мониторинг гидрологической обстановки», — сообщает telegram-канал МЧС России. Спасатели продолжают работу на месте, чтобы оперативно оказывать помощь населению в случае ухудшения ситуации.

Для ликвидации последствий стихии и обеспечения безопасности населения к работам привлечены 230 специалистов и 67 единиц техники из состава РСЧС. Спасатели проводят профилактические мероприятия, следят за уровнем воды и координируют действия по восстановлению инфраструктуры в пострадавших районах.

Ранее в Туапсинском районе из-за обильных ливней и подъема уровня воды в реке Дефань были подтоплены 70 придомовых территорий и 34 жилых дома в поселках Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. В результате паводка в селе Лермонтово был разрушен мост, что временно отрезало около 300 человек от переправы через реку. Спасатели МЧС оказывали помощь местным жителям и организовали пункты временного размещения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Краснодарском крае придомовые территории освождены от воды после паводков. В Туапсинском районе продолжаются работы по очистке дворов и улиц от наносов и иловых отложений, а также ведется постоянный мониторинг гидрологической обстановки, сообщает МЧС России. «В Краснодарском крае придворовые территории освободились от воды. В Туапсинском районе специалисты очищают участки от наносов и иловых отложений. Продолжается мониторинг гидрологической обстановки», — сообщает telegram-канал МЧС России. Спасатели продолжают работу на месте, чтобы оперативно оказывать помощь населению в случае ухудшения ситуации. Для ликвидации последствий стихии и обеспечения безопасности населения к работам привлечены 230 специалистов и 67 единиц техники из состава РСЧС. Спасатели проводят профилактические мероприятия, следят за уровнем воды и координируют действия по восстановлению инфраструктуры в пострадавших районах. Ранее в Туапсинском районе из-за обильных ливней и подъема уровня воды в реке Дефань были подтоплены 70 придомовых территорий и 34 жилых дома в поселках Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. В результате паводка в селе Лермонтово был разрушен мост, что временно отрезало около 300 человек от переправы через реку. Спасатели МЧС оказывали помощь местным жителям и организовали пункты временного размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...