В сибирском селе произошла трагедия со стрельбой: детали смерти юноши и ранения школьницы

В новосибирском селе Усть-Тарка произошла стрельба, погиб 19-летний парень
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новосибирской области в результате стрельбы погиб 19-летний парень
В Новосибирской области в результате стрельбы погиб 19-летний парень Фото:

В Новосибирской области в селе Усть-Тарка трое пьяных молодых людей — двое парней и девушка повздорили с группой местных ребят на автостоянке, после чего вернулись с оружием и открыли огонь по обидчикам. В результате трагедии была ранена 14-летняя девочка, а также 19-летний юноша. По версии следствия, погибший скончался на месте именно в результате стрельбы, однако очевидцы рассказали журналистам, что парень погиб, неудачно ударившись головой при падении. Что известно о происшествии в сибирском селе — в материале URA.RU.

Ночная трагедия на темной парковке

Один из очевидцев, который находился рядом в момент происшествия, рассказал NGS.RU, что все произошло поздно ночью на 3 августа. Двое мужчин начали конфликтовать с группой местных ребят, которые находились на парковке. По итогу один из участников конфликта отошел и вскоре вернулся с оружием, после чего — открыл стрельбу по компании и машинам.

Одна ссора забрала жизнь

В результате инцидента погиб 19-летний парень. Как рассказал один из очевидцев, молодой человек скончался, когда убегал — он упал и неудачно ударился головой. Тем не менее официально это не подтверждалось. Следователи предполагают, что погибший скончался на месте именно от огнестрельного ранения. 

По данным следствия двое мужчин, а также одна женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыли огонь из оружия, в результате чего получили ранения 14-летняя девочка и 19-летний молодой человек. В результате юноша скончался на месте. Раненая школьница была госпитализирована. Предварительно, на момент стрельбы она могла находиться в машине. 

В настоящий момент в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство и самого убийства. Об этом следователи сообщили в своем telegram-канале.

Другой очевидец прислал журналистам кадры, с его слов, с места происшествия. На видео почти ничего не видно, но слышно как один из парней говорит: «Да он девчонку прошил. И пацана убил».

Погибший был спортсменом и медалистом

Как сообщила корреспонденту NGS знакомая погибшего юноши, молодой человек окончил школу год назад. Он пользовался популярностью среди сверстников, так как был не только отличником, но и неоднократно представлял свою школу на спортивных соревнованиях. 

"Он проявлял активную жизненную позицию, занимался спортом, неоднократно представлял школу и район на различных соревнованиях. Выпускался с золотой медалью. <...> В последний учебный год, во время торжественной линейки 1 сентября, он нес на плече мою дочь — вместе они давали первый звонок", — поделилась жительница Сибири в разговоре с NGS.RU.

В настоящий момент фигуранты дела задержаны. В ближайшее время следователи СК России предъявят обвинение в совершении преступления. В суд направят ходатайство об избрании меры пресечения.

Усть-Тарка расположена на реке Омь в 509 километрах к западу от Новосибирска. Население села на момент 2010 года — 4057 человек.

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В Новосибирской области в селе Усть-Тарка трое пьяных молодых людей — двое парней и девушка повздорили с группой местных ребят на автостоянке, после чего вернулись с оружием и открыли огонь по обидчикам. В результате трагедии была ранена 14-летняя девочка, а также 19-летний юноша. По версии следствия, погибший скончался на месте именно в результате стрельбы, однако очевидцы рассказали журналистам, что парень погиб, неудачно ударившись головой при падении. Что известно о происшествии в сибирском селе — в материале URA.RU. Ночная трагедия на темной парковке Один из очевидцев, который находился рядом в момент происшествия, рассказал NGS.RU, что все произошло поздно ночью на 3 августа. Двое мужчин начали конфликтовать с группой местных ребят, которые находились на парковке. По итогу один из участников конфликта отошел и вскоре вернулся с оружием, после чего — открыл стрельбу по компании и машинам. Одна ссора забрала жизнь В результате инцидента погиб 19-летний парень. Как рассказал один из очевидцев, молодой человек скончался, когда убегал — он упал и неудачно ударился головой. Тем не менее официально это не подтверждалось. Следователи предполагают, что погибший скончался на месте именно от огнестрельного ранения.  По данным следствия двое мужчин, а также одна женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыли огонь из оружия, в результате чего получили ранения 14-летняя девочка и 19-летний молодой человек. В результате юноша скончался на месте. Раненая школьница была госпитализирована. Предварительно, на момент стрельбы она могла находиться в машине.  В настоящий момент в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство и самого убийства. Об этом следователи сообщили в своем telegram-канале. Другой очевидец прислал журналистам кадры, с его слов, с места происшествия. На видео почти ничего не видно, но слышно как один из парней говорит: «Да он девчонку прошил. И пацана убил». Погибший был спортсменом и медалистом Как сообщила корреспонденту NGS знакомая погибшего юноши, молодой человек окончил школу год назад. Он пользовался популярностью среди сверстников, так как был не только отличником, но и неоднократно представлял свою школу на спортивных соревнованиях.  В настоящий момент фигуранты дела задержаны. В ближайшее время следователи СК России предъявят обвинение в совершении преступления. В суд направят ходатайство об избрании меры пресечения. Усть-Тарка расположена на реке Омь в 509 километрах к западу от Новосибирска. Население села на момент 2010 года — 4057 человек.
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