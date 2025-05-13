13 мая 2025

В Перми нашли пропавшего 10-летнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поводом его пропажи стала ссора с матерью
Поводом его пропажи стала ссора с матерью Фото:

В Перми нашли пропавшего 10-летнего мальчика. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила мать ребенка. Он ушел из дома в микрорайоне Крохалева вечером 13 мая. После этого его местонахождение было неизвестно. 

«Причиной по которой он ушел стала ссора между нами. Он ночевал у какой-то женщины. Она его подобрала», — рассказала она. 

Ранее URA.RU сообщало подробности инцидента. Мальчика искали волонтеры и полиция. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми нашли пропавшего 10-летнего мальчика. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила мать ребенка. Он ушел из дома в микрорайоне Крохалева вечером 13 мая. После этого его местонахождение было неизвестно.  «Причиной по которой он ушел стала ссора между нами. Он ночевал у какой-то женщины. Она его подобрала», — рассказала она.  Ранее URA.RU сообщало подробности инцидента. Мальчика искали волонтеры и полиция. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...