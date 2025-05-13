Поводом его пропажи стала ссора с матерью
В Перми нашли пропавшего 10-летнего мальчика. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила мать ребенка. Он ушел из дома в микрорайоне Крохалева вечером 13 мая. После этого его местонахождение было неизвестно.
«Причиной по которой он ушел стала ссора между нами. Он ночевал у какой-то женщины. Она его подобрала», — рассказала она.
Ранее URA.RU сообщало подробности инцидента. Мальчика искали волонтеры и полиция.
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