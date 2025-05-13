13 мая 2025

В Перми пропал 10-летний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Он ушел из дома 13 мая в 21:20
Он ушел из дома 13 мая в 21:20 Фото:

В Свердловском районе города Перми разыскивается 10-летний Михаил Пирогов. Известно, что 13 мая 2025 года он ушел из дома и пропал. 

«Ребенок ушел из дома по улице Лукоянова в 21:20. После чего его местонахождение остается неизвестным. Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы светло-русые. Слева выбрит рисунок "полоска". Был одет в сине-голубую куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки», — сообщает поисковый отряд «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте». 

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Михаила Пирогова, просят незамедлительно сообщить по следующим телефонам: 02 или 102 (полиция), 112 (Единая дежурно-диспетчерская служба), +7 (342) 241-36-40 (БРНС Пермь), 8-912-880-41-60 (волонтеры), 8-958-244-12-84 (информационный координатор Юлия).

Был одет в сине-голубую куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки
Был одет в сине-голубую куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки
Фото:

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В Свердловском районе города Перми разыскивается 10-летний Михаил Пирогов. Известно, что 13 мая 2025 года он ушел из дома и пропал.  «Ребенок ушел из дома по улице Лукоянова в 21:20. После чего его местонахождение остается неизвестным. Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы светло-русые. Слева выбрит рисунок "полоска". Был одет в сине-голубую куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки», — сообщает поисковый отряд «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте».  Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Михаила Пирогова, просят незамедлительно сообщить по следующим телефонам: 02 или 102 (полиция), 112 (Единая дежурно-диспетчерская служба), +7 (342) 241-36-40 (БРНС Пермь), 8-912-880-41-60 (волонтеры), 8-958-244-12-84 (информационный координатор Юлия).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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