Жители Пермского края пожаловались Бастрыкину на плохую дорогу

Жители Пермского края пожаловались Бастрыкину на плачевное состояние дороги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На протяжении нескольких лет участок дороги между деревней Опары и селом Вассята находится в непригодном состоянии
На протяжении нескольких лет участок дороги между деревней Опары и селом Вассята находится в непригодном состоянии Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам ненадлежащего состояния транспортной инфраструктуры в Чайковском городском округе Пермского края. Жители пожаловались ему в приемную на неудовлетворительное состояние участка дороги между деревней Опары и селом Вассята.

«На протяжении нескольких лет участок дороги между деревней Опары и селом Вассята находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи, грунтовое полотно при выпадении осадков размывает. В результате проезд транспортных средств, в том числе школьного автобуса, затруднен. Многочисленные обращения местных жителей результатов не принесли, до настоящего времени меры к проведению ремонтных работ не приняты», — сообщает telegram-канал «Следком». 

Руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину поручено организовать процессуальную проверку, установить все обстоятельства и доложить о результатах. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам ненадлежащего состояния транспортной инфраструктуры в Чайковском городском округе Пермского края. Жители пожаловались ему в приемную на неудовлетворительное состояние участка дороги между деревней Опары и селом Вассята. «На протяжении нескольких лет участок дороги между деревней Опары и селом Вассята находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи, грунтовое полотно при выпадении осадков размывает. В результате проезд транспортных средств, в том числе школьного автобуса, затруднен. Многочисленные обращения местных жителей результатов не принесли, до настоящего времени меры к проведению ремонтных работ не приняты», — сообщает telegram-канал «Следком».  Руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину поручено организовать процессуальную проверку, установить все обстоятельства и доложить о результатах. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...