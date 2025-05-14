Жители Пермского края пожаловались Бастрыкину на плохую дорогу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам ненадлежащего состояния транспортной инфраструктуры в Чайковском городском округе Пермского края. Жители пожаловались ему в приемную на неудовлетворительное состояние участка дороги между деревней Опары и селом Вассята.
«На протяжении нескольких лет участок дороги между деревней Опары и селом Вассята находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи, грунтовое полотно при выпадении осадков размывает. В результате проезд транспортных средств, в том числе школьного автобуса, затруднен. Многочисленные обращения местных жителей результатов не принесли, до настоящего времени меры к проведению ремонтных работ не приняты», — сообщает telegram-канал «Следком».
Руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину поручено организовать процессуальную проверку, установить все обстоятельства и доложить о результатах. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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