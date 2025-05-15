Тюменские промышленники метят в престижный федеральный список

Две тюменских компании вошли в шорт-лист федеральной премии «Молодой промышленник года». Об этом в telegram-канале сообщает торгово-промышленная палата Тюменской области.
«Представители Торгово-промышленной палаты Тюменской области и Строительно-индустриального кластера вошли в число финалистов четвертой Всероссийской премии „Молодой промышленник года“, оказавшись среди двухсот лучших участников. В престижный национальный рейтинг от Тюменской области были включены такие предприятия, как ООО „Тюменский РМЗ“ и ООО „Мегатор“», — говорится в сообщении.
«Тюменский РМЗ» принадлежит единственному учредителю — Сергею Распопову. Завод специализируется на производстве строительных металлоконструкций, изделий и их частей. Кроме того в активе имеет еще 20 видов деятельности. Стоимость бизнеса компании оценивается в 101,8 миллионов рублей, а прибыль по итогам 2024 года составила 2,5 миллиона рублей.
ООО «Мегатор» стоит в настоящий момент 219 миллионов рублей. Компанией владеет Аркадий Перегудов, уставной капитал составляет миллион рублей. «Мегатор» показывает уверенный финансовый рост, заработав в 2024 году 41,3 миллиона рублей на производстве электрооборудования.
Обе компании являются членами ТПП Тюменской области. У обеих нет значимых рисков и обширной судебной истории в качестве ответчиков. В палате отмечают, что всего в шорт-листе — 200 компаний из разных регионов России. Голосование за лучших начнется в ближайшие дни. Ранее URA.RU рассказало о тюменском рестораторе, который вошел в шорт-лист престижного рейтинга Forbes.
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