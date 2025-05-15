15 мая 2025

Тюменские водолазы ищут пропавшего рыбака. Фото

В Ярковском районе десять дней назад пропал рыбак
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пропал в Ярковском районе в начале мая
Мужчина пропал в Ярковском районе в начале мая Фото:

В Ярковском районе Тюменской области во время рыбалки пропал мужчина 1975 г.р. Об этом сообщает telegram-канал ТОСЭР. Там уточнили, что к поиску тюменца привлекались водолазы, однако пока найти его не удалось.

«В период с 6 по 8 мая водолазная станция Тобольского поисково-спасательного отряда областной службы спасения проводила водолазные работы на озере Ильментьево Ярковского района. Согласно запросу УМВД России, там пропал рыбак 1975 г.р.», — сообщает telegram-канал ТОСЭР.

К поиску пропавшего привлекались водолазы. Они обследовали боле 13 500 кв. метров акватории оз. Ильментьево, но найти мужчину не удалось. 

В ведомстве обратились к жителям региона с просьбой соблюдать меры безопасности при нахождении на водоемах и использовать спасательные жилеты. Спасатели подчеркнули, что пренебрежение средствами индивидуальной защиты может привести к трагическим последствиям.

Мужчина пропал на оз. Ильментьево десять дней назад
Мужчина пропал на оз. Ильментьево десять дней назад
Фото:

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В Ярковском районе Тюменской области во время рыбалки пропал мужчина 1975 г.р. Об этом сообщает telegram-канал ТОСЭР. Там уточнили, что к поиску тюменца привлекались водолазы, однако пока найти его не удалось. «В период с 6 по 8 мая водолазная станция Тобольского поисково-спасательного отряда областной службы спасения проводила водолазные работы на озере Ильментьево Ярковского района. Согласно запросу УМВД России, там пропал рыбак 1975 г.р.», — сообщает telegram-канал ТОСЭР. К поиску пропавшего привлекались водолазы. Они обследовали боле 13 500 кв. метров акватории оз. Ильментьево, но найти мужчину не удалось.  В ведомстве обратились к жителям региона с просьбой соблюдать меры безопасности при нахождении на водоемах и использовать спасательные жилеты. Спасатели подчеркнули, что пренебрежение средствами индивидуальной защиты может привести к трагическим последствиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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