В Ярковском районе Тюменской области во время рыбалки пропал мужчина 1975 г.р. Об этом сообщает telegram-канал ТОСЭР. Там уточнили, что к поиску тюменца привлекались водолазы, однако пока найти его не удалось.
«В период с 6 по 8 мая водолазная станция Тобольского поисково-спасательного отряда областной службы спасения проводила водолазные работы на озере Ильментьево Ярковского района. Согласно запросу УМВД России, там пропал рыбак 1975 г.р.», — сообщает telegram-канал ТОСЭР.
К поиску пропавшего привлекались водолазы. Они обследовали боле 13 500 кв. метров акватории оз. Ильментьево, но найти мужчину не удалось.
В ведомстве обратились к жителям региона с просьбой соблюдать меры безопасности при нахождении на водоемах и использовать спасательные жилеты. Спасатели подчеркнули, что пренебрежение средствами индивидуальной защиты может привести к трагическим последствиям.
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