Путин переназначил генерального директора ОТР

Телеканалом Игнатенко руководит с 2021 года
Генеральным директором автономной некоммерческой организации «Общественное телевидение России» вновь стал Виталий Игнатенко. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов.
Впервые Игнатенко стал гендиректором ОТР 2 июля 2021 года. Он занял этот пост после смерти прежнего руководителя Анатолия Лысенко.
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