Путин переназначил генерального директора ОТР

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Телеканалом Игнатенко руководит с 2021 года
Телеканалом Игнатенко руководит с 2021 года Фото:

Генеральным директором автономной некоммерческой организации «Общественное телевидение России» вновь стал Виталий Игнатенко. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов.

Впервые Игнатенко стал гендиректором ОТР 2 июля 2021 года. Он занял этот пост после  смерти прежнего руководителя Анатолия Лысенко.

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Генеральным директором автономной некоммерческой организации «Общественное телевидение России» вновь стал Виталий Игнатенко. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов. Впервые Игнатенко стал гендиректором ОТР 2 июля 2021 года. Он занял этот пост после  смерти прежнего руководителя Анатолия Лысенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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