Афганистан подписал с компанией из РФ договор о добыче и переработке нефти

Афганистан подписал договор с российской компанией "Интеко Групп" о добыче и переработке нефти. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
"Был подписан договор о сотрудничестве в этой сфере", — передает его слова РИА Новости. Он также добавил, что соглашение было заключено на форуме "Россия — Исламский мир" в Казани.
Как уточнил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин, компания уже провела геологоразведку и готова начать буровые работы. Параллельно на подготовленной площадке стартует строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), оснащенного необходимой инфраструктурой. Это первое подобное соглашение, подчеркнул Хабибуллин.
Афганистан и Россия также подписали пять меморандумов о взаимопонимании на форуме "Россия — исламский мир: KazanForum". Церемония подписания прошла с участием заместителей премьер-министров обеих стран. Соглашения охватывают сотрудничество в сферах транспорта, авиации и торговли между государствами, сообщает "Национальная служба новостей".
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