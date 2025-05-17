Афганистан подписал с компанией из РФ договор о добыче и переработке нефти

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Компания уже провела геологоразведку в Афганистане и приступит к проведению буровых работ
Компания уже провела геологоразведку в Афганистане и приступит к проведению буровых работ Фото:

Афганистан подписал договор с российской компанией "Интеко Групп" о добыче и переработке нефти. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

"Был подписан договор о сотрудничестве в этой сфере", — передает его слова РИА Новости. Он также добавил, что соглашение было заключено на форуме "Россия — Исламский мир" в Казани.

Как уточнил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин, компания уже провела геологоразведку и готова начать буровые работы. Параллельно на подготовленной площадке стартует строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), оснащенного необходимой инфраструктурой. Это первое подобное соглашение, подчеркнул Хабибуллин.

Афганистан и Россия также подписали пять меморандумов о взаимопонимании на форуме "Россия — исламский мир: KazanForum". Церемония подписания прошла с участием заместителей премьер-министров обеих стран. Соглашения охватывают сотрудничество в сферах транспорта, авиации и торговли между государствами, сообщает "Национальная служба новостей".

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Афганистан подписал договор с российской компанией "Интеко Групп" о добыче и переработке нефти. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. "Был подписан договор о сотрудничестве в этой сфере", — передает его слова РИА Новости. Он также добавил, что соглашение было заключено на форуме "Россия — Исламский мир" в Казани. Как уточнил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин, компания уже провела геологоразведку и готова начать буровые работы. Параллельно на подготовленной площадке стартует строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), оснащенного необходимой инфраструктурой. Это первое подобное соглашение, подчеркнул Хабибуллин. Афганистан и Россия также подписали пять меморандумов о взаимопонимании на форуме "Россия — исламский мир: KazanForum". Церемония подписания прошла с участием заместителей премьер-министров обеих стран. Соглашения охватывают сотрудничество в сферах транспорта, авиации и торговли между государствами, сообщает "Национальная служба новостей".
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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