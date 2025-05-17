В Тюмени произошла поножовщина

Ночью с 16 на 17 мая во дворе дома по улице Зелинского двое мужчин устроили драку. Конфликт накалился, один из тюменцев достал нож и нанес серьезные раны своему оппоненту, сообщили в Управлении Росгвардии по Тюменской области.
«В ночное время на маршруте патрулирования экипаж Росгвардии получил информацию, что во дворе дома по улице Зелинского неизвестные устроили потасовку. К моменту прибытия росгвардейцев один из мужчин успел нанести серьезное ранение своему оппоненту», написано на сайте ведомства.
Мужчина с ножом испугался силовиков и попытался убежать, однако был задержан у подъезда и доставлен в отдел полиции. В депздраве 72.RU сообщили, что пострадавший был передан в ОКБ №2. Он находится в удовлетворительном состоянии и направлен на амбулаторное лечение.
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