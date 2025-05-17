17 мая 2025
16 мая 2025

В Тюмени произошла поножовщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападавший тюменец пытался сбежать, но был задержан
Нападавший тюменец пытался сбежать, но был задержан Фото:

Ночью с 16 на 17 мая во дворе дома по улице Зелинского двое мужчин устроили драку. Конфликт накалился, один из тюменцев достал нож и нанес серьезные раны своему оппоненту, сообщили в Управлении Росгвардии по Тюменской области.

«В ночное время на маршруте патрулирования экипаж Росгвардии получил информацию, что во дворе дома по улице Зелинского неизвестные устроили потасовку. К моменту прибытия росгвардейцев один из мужчин успел нанести серьезное ранение своему оппоненту», написано на сайте ведомства.

Мужчина с ножом испугался силовиков и попытался убежать, однако был задержан у подъезда и доставлен в отдел полиции. В депздраве 72.RU сообщили, что пострадавший был передан в ОКБ №2. Он находится в удовлетворительном состоянии и направлен на амбулаторное лечение.

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Ночью с 16 на 17 мая во дворе дома по улице Зелинского двое мужчин устроили драку. Конфликт накалился, один из тюменцев достал нож и нанес серьезные раны своему оппоненту, сообщили в Управлении Росгвардии по Тюменской области. «В ночное время на маршруте патрулирования экипаж Росгвардии получил информацию, что во дворе дома по улице Зелинского неизвестные устроили потасовку. К моменту прибытия росгвардейцев один из мужчин успел нанести серьезное ранение своему оппоненту», написано на сайте ведомства. Мужчина с ножом испугался силовиков и попытался убежать, однако был задержан у подъезда и доставлен в отдел полиции. В депздраве 72.RU сообщили, что пострадавший был передан в ОКБ №2. Он находится в удовлетворительном состоянии и направлен на амбулаторное лечение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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