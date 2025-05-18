Макрон предлагает «обязывать умирать» во Франции

Во Франции предложили провести общенациональный референдум по вопросу легализации эвтаназии для неизлечимо больных граждан. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон. По его словам, вынесение этого вопроса на всенародное голосование позволит французам самостоятельно решить судьбу соответствующего закона.
«Одной из самых горячих тем общественного обсуждения во Франции на уходящей неделе оказалась проблема эвтаназии. Президент Эммануэль Макрон даже допустил, что это может стать предметом общенационального референдума», — пишет деловое издание «Взгляд». Так, вопрос о разрешении эвтаназии для пациентов с неизлечимыми заболеваниями может быть вынесен на всенародное голосование, чтобы граждане сами определили будущее соответствующего законодательства.
Законопроект о легализации эвтаназии вызвал оживленные споры в обществе, а также среди представителей власти. Так, министр внутренних дел Брюно Ретайо отметил, что нововведение может привести к злоупотреблениям. По словам Ретайо, просить о смерти окажется легче, чем получать необходимую медицинскую помощь, что идет вразрез с принципами человеческой солидарности. Обществу следует развивать систему паллиативной помощи, а не вводить законодательство, легализующее эвтаназию, подчеркнул политик. В то же время министр труда, здравоохранения, солидарности и семьи Катрин Вотрен, напротив, поддержала инициативу, назвав процедуру «альтернативой невыносимым страданиям».
В настоящий момент законы, разрешающие эвтаназию, действуют в ряде стран, включая Бельгию, Нидерланды, Канаду и Новую Зеландию. В этих государствах процедура легализована с различными ограничениями: где-то она доступна только для определенных категорий пациентов, а где-то — практически для всех желающих при наличии медицинских показаний. Дискуссии по поводу эвтаназии продолжаются и в других странах Европы.
В феврале 2024 года конституционный суд Эквадора признал эвтаназию легальной на территории страны. Теперь каждому гражданину предоставляется право самостоятельно принимать решения, в том числе относительно прекращения страданий, вызванных тяжелыми необратимыми травмами или неизлечимыми заболеваниями, пишет RT.
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