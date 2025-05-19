19 мая 2025

В Тюмени дети-мигранты провалили тестирование по русскому языку

В Тюменской области четыре ребенка-мигранта не сдали тест по русскому языку
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрантам, не набравшим нужное количество баллов, отказано в зачислении в школы
Мигрантам, не набравшим нужное количество баллов, отказано в зачислении в школы Фото:

В Тюменской области четыре ребенка-мигранта провалили тестирование по русскому языку, необходимое для поступления в школы. Об этом URA.RU рассказали в инфоцентре регионального правительства. Всего на экзамены направили 13 человек.

«На территории Тюменской области тестирование проведено 24 апреля и 13 мая (Абатский муниципальный район, Тюмень, Тобольск). На тестирование было направлено 13 человек. Четыре человека не набрали необходимого количества баллов, подтверждающих успешное прохождение тестирования на знание русского языка», — рассказали URA.RU в инфоцентре.

Там же добавили, что мигрантам, не набравшим нужное количество баллов, отказано в зачислении в школы. Но дети смогут повторно сдать тест через три месяца.

С 1 апреля вступил в силу закон, который требует от детей-иностранцев сдавать тест на знание русского языка перед приемом в школы. Теперь без подтверждения достаточного уровня владения русским языком прием в образовательные учреждения будет отклонен. Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что 81% детей мигрантов не были допущены к тестированию. Основные причины отказов — неполный пакет документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях и недостоверные сведения в заявлениях.

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В Тюменской области четыре ребенка-мигранта провалили тестирование по русскому языку, необходимое для поступления в школы. Об этом URA.RU рассказали в инфоцентре регионального правительства. Всего на экзамены направили 13 человек. «На территории Тюменской области тестирование проведено 24 апреля и 13 мая (Абатский муниципальный район, Тюмень, Тобольск). На тестирование было направлено 13 человек. Четыре человека не набрали необходимого количества баллов, подтверждающих успешное прохождение тестирования на знание русского языка», — рассказали URA.RU в инфоцентре. Там же добавили, что мигрантам, не набравшим нужное количество баллов, отказано в зачислении в школы. Но дети смогут повторно сдать тест через три месяца. С 1 апреля вступил в силу закон, который требует от детей-иностранцев сдавать тест на знание русского языка перед приемом в школы. Теперь без подтверждения достаточного уровня владения русским языком прием в образовательные учреждения будет отклонен. Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что 81% детей мигрантов не были допущены к тестированию. Основные причины отказов — неполный пакет документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях и недостоверные сведения в заявлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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