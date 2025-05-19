В Тюмени дети-мигранты провалили тестирование по русскому языку

В Тюменской области четыре ребенка-мигранта провалили тестирование по русскому языку, необходимое для поступления в школы. Об этом URA.RU рассказали в инфоцентре регионального правительства. Всего на экзамены направили 13 человек.
«На территории Тюменской области тестирование проведено 24 апреля и 13 мая (Абатский муниципальный район, Тюмень, Тобольск). На тестирование было направлено 13 человек. Четыре человека не набрали необходимого количества баллов, подтверждающих успешное прохождение тестирования на знание русского языка», — рассказали URA.RU в инфоцентре.
Там же добавили, что мигрантам, не набравшим нужное количество баллов, отказано в зачислении в школы. Но дети смогут повторно сдать тест через три месяца.
С 1 апреля вступил в силу закон, который требует от детей-иностранцев сдавать тест на знание русского языка перед приемом в школы. Теперь без подтверждения достаточного уровня владения русским языком прием в образовательные учреждения будет отклонен. Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что 81% детей мигрантов не были допущены к тестированию. Основные причины отказов — неполный пакет документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях и недостоверные сведения в заявлениях.
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