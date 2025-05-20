Придется платить больше: свердловские базы отдыха задрали цены к лету. Скрин

Загородные базы отдыха Свердловской области подняли цены на летний сезон
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоимость номеров на некоторых базах отдыха выросла на 33%
Стоимость номеров на некоторых базах отдыха выросла на 33% Фото:

Некоторые загородные базы отдыха Свердловской области подняли цены на бронирование номеров летом. Стоимость изменится как в будни, так и в выходные. Корреспондент URA.RU сравнил стоимость весной и в летние месяцы.

Экодача «Уралочка»

На берегу Верх-Исетского пруда на территории парка «Бажовские места» расположены номера и коттеджи. Всего на территории базы четыре категории комнат — каждая из них летом станет дороже. Например, номер «комфорт» в майские будни стоит 7000 рублей, но в июне снять по такой цене комнату уже не получится. За нее придется отдать 9000 рублей (+28,5%). Стандартные номера подорожают не так сильно — с 4500 до 5000 рублей.

«Солнечный остров»

Загородный комплекс на берегу реки Мостовая (Верхняя Пышма) поднял цены на летний отдых в выходные. Бронь номера в мае стоит от девяти до шести тысяч рублей. К июню цены вырастут до десяти тысяч рублей. На территории базы отдыха есть номера от стандарта к люксу и коттедж. Из развлечений: спа, бассейн, баня и панорамное кафе.

Forest Tale

Хижины и деревянные домики в Дегтярске снять в мае стоит 4500 рублей — в будни и воскресенье, а 6500 рублей — с пятницы по субботу. В июне будничный отдых обойдется уже на 22,2% дороже — 5500 рублей, с пятницы по субботу бронь домов будет стоить 7000 рублей (+7,69%). База находится в окружении соснового леса, гости также могут арендовать горячую купель или баню.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Некоторые загородные базы отдыха Свердловской области подняли цены на бронирование номеров летом. Стоимость изменится как в будни, так и в выходные. Корреспондент URA.RU сравнил стоимость весной и в летние месяцы. Экодача «Уралочка» На берегу Верх-Исетского пруда на территории парка « Бажовские места» расположены номера и коттеджи. Всего на территории базы четыре категории комнат — каждая из них летом станет дороже. Например, номер « комфорт» в майские будни стоит 7000 рублей, но в июне снять по такой цене комнату уже не получится. За нее придется отдать 9000 рублей (+28,5%). Стандартные номера подорожают не так сильно — с 4500 до 5000 рублей. «Солнечный остров» Загородный комплекс на берегу реки Мостовая (Верхняя Пышма) поднял цены на летний отдых в выходные. Бронь номера в мае стоит от девяти до шести тысяч рублей. К июню цены вырастут до десяти тысяч рублей. На территории базы отдыха есть номера от стандарта к люксу и коттедж. Из развлечений: спа, бассейн, баня и панорамное кафе. Forest Tale Хижины и деревянные домики в Дегтярске снять в мае стоит 4500 рублей — в будни и воскресенье, а 6500 рублей — с пятницы по субботу. В июне будничный отдых обойдется уже на 22,2% дороже — 5500 рублей, с пятницы по субботу бронь домов будет стоить 7000 рублей (+7,69%). База находится в окружении соснового леса, гости также могут арендовать горячую купель или баню.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...