Некоторые загородные базы отдыха Свердловской области подняли цены на бронирование номеров летом. Стоимость изменится как в будни, так и в выходные. Корреспондент URA.RU сравнил стоимость весной и в летние месяцы.
Экодача «Уралочка»
На берегу Верх-Исетского пруда на территории парка «Бажовские места» расположены номера и коттеджи. Всего на территории базы четыре категории комнат — каждая из них летом станет дороже. Например, номер «комфорт» в майские будни стоит 7000 рублей, но в июне снять по такой цене комнату уже не получится. За нее придется отдать 9000 рублей (+28,5%). Стандартные номера подорожают не так сильно — с 4500 до 5000 рублей.
«Солнечный остров»
Загородный комплекс на берегу реки Мостовая (Верхняя Пышма) поднял цены на летний отдых в выходные. Бронь номера в мае стоит от девяти до шести тысяч рублей. К июню цены вырастут до десяти тысяч рублей. На территории базы отдыха есть номера от стандарта к люксу и коттедж. Из развлечений: спа, бассейн, баня и панорамное кафе.
Forest Tale
Хижины и деревянные домики в Дегтярске снять в мае стоит 4500 рублей — в будни и воскресенье, а 6500 рублей — с пятницы по субботу. В июне будничный отдых обойдется уже на 22,2% дороже — 5500 рублей, с пятницы по субботу бронь домов будет стоить 7000 рублей (+7,69%). База находится в окружении соснового леса, гости также могут арендовать горячую купель или баню.
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