Пермяки стали чаще пользоваться проездными в транспорте

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В Перми стали популярны проездные
В Перми стали популярны проездные Фото:

В Перми по итогам первого квартала существенно выросло количество поездок на городском транспорте, оплаченных с помощью проездных билетов. Согласно данным, опубликованным в официальном Telegram-канале городского департамента транспорта, число таких поездок увеличилось на 1,37 миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечается рост доходов от оплаты проезда и усиление контроля за безбилетниками.

«Теперь 36% поездок оплачиваются проездными, в то время как доля разовых оплат снижается. Общее количество поездок составило 57 миллионов, а доходы от оплаты проезда выросли на 128 миллионов рублей, достигнув 1,28 миллиарда рублей», — говорится в сообщении департамента транспорта Перми.

Также сообщается об усилении контроля за оплатой проезда: за первый квартал проведено 35,6 тысячи проверок, к ответственности привлечены 5,4 тысячи нарушителей, взыскано 9,6 миллиона рублей штрафов. С перевозчиков за несоблюдение условий контрактов — таких, как нарушение расписания или неработающее оборудование — взыскано почти 14 миллионов рублей.

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В Перми по итогам первого квартала существенно выросло количество поездок на городском транспорте, оплаченных с помощью проездных билетов. Согласно данным, опубликованным в официальном Telegram-канале городского департамента транспорта, число таких поездок увеличилось на 1,37 миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечается рост доходов от оплаты проезда и усиление контроля за безбилетниками. «Теперь 36% поездок оплачиваются проездными, в то время как доля разовых оплат снижается. Общее количество поездок составило 57 миллионов, а доходы от оплаты проезда выросли на 128 миллионов рублей, достигнув 1,28 миллиарда рублей», — говорится в сообщении департамента транспорта Перми. Также сообщается об усилении контроля за оплатой проезда: за первый квартал проведено 35,6 тысячи проверок, к ответственности привлечены 5,4 тысячи нарушителей, взыскано 9,6 миллиона рублей штрафов. С перевозчиков за несоблюдение условий контрактов — таких, как нарушение расписания или неработающее оборудование — взыскано почти 14 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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