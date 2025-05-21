Пермяки стали чаще пользоваться проездными в транспорте

В Перми по итогам первого квартала существенно выросло количество поездок на городском транспорте, оплаченных с помощью проездных билетов. Согласно данным, опубликованным в официальном Telegram-канале городского департамента транспорта, число таких поездок увеличилось на 1,37 миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечается рост доходов от оплаты проезда и усиление контроля за безбилетниками.
«Теперь 36% поездок оплачиваются проездными, в то время как доля разовых оплат снижается. Общее количество поездок составило 57 миллионов, а доходы от оплаты проезда выросли на 128 миллионов рублей, достигнув 1,28 миллиарда рублей», — говорится в сообщении департамента транспорта Перми.
Также сообщается об усилении контроля за оплатой проезда: за первый квартал проведено 35,6 тысячи проверок, к ответственности привлечены 5,4 тысячи нарушителей, взыскано 9,6 миллиона рублей штрафов. С перевозчиков за несоблюдение условий контрактов — таких, как нарушение расписания или неработающее оборудование — взыскано почти 14 миллионов рублей.
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