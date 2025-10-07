В пермском суде рассмотрят дело о двойном убийстве, совершенном 25 лет назад

Уголовное дело пермяка, совершившего двойное убийство в 2000 году поступило в Осинский районный суд. Первое заседание состоится 14 октября.
«Материалы уголовного дела поступили в суд 30 сентября. На 14 октября назначено первое заседание. Судьей назначен Вячеслав Полыгалов», — говорится в картотеке Осинского райсуда.
Обвиняемым по делу проходит Сергей Лобов. По версии следствия, мужчина в марте 2000 года заподозрил двух пермяков в краже. Он привез их на свиноферму долгое время держал в яме, а потом забил до смерти. Выявить причастность обвиняемого удалось лишь спустя 25 лет после случившегося. Лобов признался в содеянном, его вычислили по татуировкам и именам детей.
