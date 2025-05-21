На пять месяцев перекроют участок трассы в Тюменской области

До 30 октября перекроют участок дороги трассы Р-402 в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы завершатся в конце октября этого года
Работы завершатся в конце октября этого года Фото:

На федеральной трассе Р-402 возле поселка Богандинского (Тюменская область) с 20 мая по 31 октября 2025 года возможны временные перекрытия движения. Такую информацию URA.RU сообщили в Главном управлении строительства региона.

«На трассе Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск с 20.05.2025 по 31.10.2025 будет проводиться реконструкция. Специалисты планируют вести работы на участке с 37 по 39 километр», — отметили ведомстве.

В связи с этим здесь организуют поочередное перекрытие участка дорог и и улиц у поселка Богандинского. Так, с 16 июня и до конца месяца специалисты перекроют улицы Титова и Гагарина населенного пункта, прилегающие к трассе. 

Ранее на этой же федеральной трассе Р-402 уже вводились временные ограничения: в ночь на 27 апреля движение было полностью перекрыто на участке в районе 94-го километра для проведения ремонта путепровода. Тогда автомобилистам предлагали объезд через Заводоуковск, а на месте работ дежурили патрульные службы и были установлены предупреждающие знаки.

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На федеральной трассе Р-402 возле поселка Богандинского (Тюменская область) с 20 мая по 31 октября 2025 года возможны временные перекрытия движения. Такую информацию URA.RU сообщили в Главном управлении строительства региона. «На трассе Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск с 20.05.2025 по 31.10.2025 будет проводиться реконструкция. Специалисты планируют вести работы на участке с 37 по 39 километр», — отметили ведомстве. В связи с этим здесь организуют поочередное перекрытие участка дорог и и улиц у поселка Богандинского. Так, с 16 июня и до конца месяца специалисты перекроют улицы Титова и Гагарина населенного пункта, прилегающие к трассе.  Ранее на этой же федеральной трассе Р-402 уже вводились временные ограничения: в ночь на 27 апреля движение было полностью перекрыто на участке в районе 94-го километра для проведения ремонта путепровода. Тогда автомобилистам предлагали объезд через Заводоуковск, а на месте работ дежурили патрульные службы и были установлены предупреждающие знаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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