Россиян хотят защитить от мошенников с помощью специального приложения

Минцифры РФ начнет разработку мобильного приложения, призванного защитить граждан от кибермошенничества. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов на форуме Positive Hack Days.
«Мобильное приложение для граждан. Две основные, наверное, задачи — это онлайн-информирование гражданина о том, что прямо сейчас в отношении него может осуществляться мошенническое действие», — рассказал Шойтов, передает РИА Новости. Вторая задача — наличие «тревожной кнопки», с помощью которой гражданин сможет мгновенно обратиться за помощью, если заметит подозрительную активность или станет жертвой обмана.
Работы над проектом начнутся уже в июне 2025 года, сначала в формате пилотного проекта. По словам Александра Шойтова, к концу года будет подготовлена первая рабочая версия приложения. Далее, в начале 2026 года, сервис пройдет аттестацию в соответствии с новым федеральным законом, вступившим в силу 1 марта 2025 года. После успешного тестирования и аттестации приложение будет введено в эксплуатацию как государственная информационная система (ГИС).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.