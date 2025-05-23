Прокуратура начала проверку после обрушение потолка в квартире пермских пенсионеров

В городе Соликамск Пермского края прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолочного перекрытия в квартире, где проживают пенсионеры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного органа.
«В дом №32 по ул. Володарского выехал сотрудник прокуратуры совместно со специалистом управления по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского муниципального округа, инспектором ИГЖН Пермского края. Произведен осмотр жилого помещения», — пояснили агентству пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Также прокуратура даст оценку действиям (бездействию) ответственных лиц по содержанию общего имущества многоквартирного дома. По ее результатам «будут приняты меры реагирования», добавили в краевой прокуратуре.
URA.RU рассказывало, что в квартире, где проживают пожилые супруги, рухнул потолок. После этого жильцы обратились за в свою управляющую организацию за помощью, но с толкнулись с хамством и бездействием УК. Сейчас пенсионеры готовят обращение в суд.
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