Минобороны РФ: системы ПВО сбили 10 украинских БПЛА над Белгородской областью

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За полчаса ВСУ атаковали Белгородскую область 10-ю беспилотниками
За полчаса ВСУ атаковали Белгородскую область 10-ю беспилотниками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над территорией Белгородской области системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«В период с 8.00 до 8.30 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ранее в МИД РФ предупредили, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима, совершенные с 20 по 23 мая. В отличие от ВСУ, в качестве целей будут выбраны исключительно военные объекты и предприятия ВПК. В Минобороны РФ отметили, что за это время системы ПВО сбили 1177 украинских дронов, из них 788 — за пределами зоны СВО, передает MK.RU.

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Над территорией Белгородской области системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «В период с 8.00 до 8.30 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее в МИД РФ предупредили, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима, совершенные с 20 по 23 мая. В отличие от ВСУ, в качестве целей будут выбраны исключительно военные объекты и предприятия ВПК. В Минобороны РФ отметили, что за это время системы ПВО сбили 1177 украинских дронов, из них 788 — за пределами зоны СВО, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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