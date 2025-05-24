Минобороны РФ: системы ПВО сбили 10 украинских БПЛА над Белгородской областью

Над территорией Белгородской области системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 8.00 до 8.30 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
Ранее в МИД РФ предупредили, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима, совершенные с 20 по 23 мая. В отличие от ВСУ, в качестве целей будут выбраны исключительно военные объекты и предприятия ВПК. В Минобороны РФ отметили, что за это время системы ПВО сбили 1177 украинских дронов, из них 788 — за пределами зоны СВО, передает MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.