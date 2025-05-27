Выходцы из стран СНГ, приезжающие в Тюмень на работу или ПМЖ, предпочитают жить на окраинах города. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.
«Если говорить о заречной части города, то это различные дачные поселки в районе так называемой „Нахаловки“ и дальше — в сторону объездной дороги. Та же ситуация с СНТ на Салаирском тракте. Схема всегда одна: иностранцы скидываются деньгами и снимают загородные дома, в которых иногда проживают по десять — двадцать человек одновременно», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.
По словам местных жителей, большое скопление иностранцев в Тюмени можно также наблюдать на «Маяке» и «Войновке». При этом, мигранты также селятся и в центре города, но значительно реже. «В последнее время жители Тюмени стали очень неохотно сдавать жилье мигрантам. В большинстве случаев, иностранцам отказывают в аренде квартир. Особенно, в центральной части города. Поэтому селятся в основном на окраинах», — рассказал URA.RU сотрудник одного из тюменских агентств недвижимости.
Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область вошла в десятку регионов России по приросту населения за счет мигрантов по итогам периода с 2020 по 2023 гг. За это время в регион переехали 20 тысяч иностранцев.
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