В Пермском крае на рабочем месте скончался физрук

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Педагог потерял сознание на лестничном пролете, поднимаясь на третий этаж школы
Педагог потерял сознание на лестничном пролете, поднимаясь на третий этаж школы Фото:

В Пермском крае начато расследование гибели учителя физкультуры МАОУ «Мулянская средняя школа». Он скончался на рабочем месте утром 26 мая.

«Все произошло около 10:15. Педагог 1979 года рождения потерял сознание на лестничном пролете, поднимаясь на третий этаж школы. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть работника. В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Ей предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в своем telegram-канале. 

В рамках расследования специалисты инспекции планируют провести правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью погибшего, включая режим труда и отдыха. Также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. В случае выявления нарушений требований трудового законодательства, к работодателю могут быть применены меры административного воздействия.

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В Пермском крае начато расследование гибели учителя физкультуры МАОУ «Мулянская средняя школа». Он скончался на рабочем месте утром 26 мая. «Все произошло около 10:15. Педагог 1979 года рождения потерял сознание на лестничном пролете, поднимаясь на третий этаж школы. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть работника. В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Ей предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в своем telegram-канале.  В рамках расследования специалисты инспекции планируют провести правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью погибшего, включая режим труда и отдыха. Также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. В случае выявления нарушений требований трудового законодательства, к работодателю могут быть применены меры административного воздействия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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