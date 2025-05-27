В Пермском крае начато расследование гибели учителя физкультуры МАОУ «Мулянская средняя школа». Он скончался на рабочем месте утром 26 мая.
«Все произошло около 10:15. Педагог 1979 года рождения потерял сознание на лестничном пролете, поднимаясь на третий этаж школы. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть работника. В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Ей предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в своем telegram-канале.
В рамках расследования специалисты инспекции планируют провести правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью погибшего, включая режим труда и отдыха. Также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. В случае выявления нарушений требований трудового законодательства, к работодателю могут быть применены меры административного воздействия.
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