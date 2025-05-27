В Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга вечером 27 мая толпа подростков окружила мужчину и закидала камнями. После этого они начали отбирать у него вещи, рассказал очевидец.
«На ул. Латвийской, 49 дети кидаются камнями в мужчину. Пинают его, забирают вещи и смеются», — передает telegram-канал «Компрессорный Екатеринбург» слова собеседника. По его словам, подростки не реагировали на замечания.
Он добавил, что один из них заметил съемку и угрожал разбить телефон. «Еще несколько из этих мальчиков не раз были замечены за курением», — отметил очевидец.
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