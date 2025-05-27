Толпа подростков закидала камнями мужчину в Екатеринбурге. Фото

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Инцидент случился во дворе на Латвийской
Инцидент случился во дворе на Латвийской Фото:

В Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга вечером 27 мая толпа подростков окружила мужчину и закидала камнями. После этого они начали отбирать у него вещи, рассказал очевидец.

«На ул. Латвийской, 49 дети кидаются камнями в мужчину. Пинают его, забирают вещи и смеются», — передает telegram-канал «Компрессорный Екатеринбург» слова собеседника. По его словам, подростки не реагировали на замечания.

Он добавил, что один из них заметил съемку и угрожал разбить телефон. «Еще несколько из этих мальчиков не раз были замечены за курением», — отметил очевидец.

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В Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга вечером 27 мая толпа подростков окружила мужчину и закидала камнями. После этого они начали отбирать у него вещи, рассказал очевидец. «На ул. Латвийской, 49 дети кидаются камнями в мужчину. Пинают его, забирают вещи и смеются», — передает telegram-канал «Компрессорный Екатеринбург» слова собеседника. По его словам, подростки не реагировали на замечания. Он добавил, что один из них заметил съемку и угрожал разбить телефон. «Еще несколько из этих мальчиков не раз были замечены за курением», — отметил очевидец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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