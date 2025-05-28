Ушаков: Трамп не до конца понимает, что РФ бьет только по инфраструктуре и ВПК

Президент США Дональд Трамп не полностью осведомлен о характере действий России в контексте украинского кризиса. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Мы, естественно, это все читаем, отслеживаем. Но во многом приходим к выводу о том, что Трампа недостаточно информируют о том, что реально происходит в контексте российско-украинского противостояния. В частности, не информируют о том какие массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов», — подчеркнул помощник президента РФ. Соответствующее видео заявления Ушакова опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Он также добавил, что американский лидер не в полной мере осведомлен о характере ответных действий России. «Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем. Причем до конца не понимает, что мы бьем исключительно по объектам инфраструктуры или объектам ВПК», — сказал Ушаков.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс выражала обеспокоенность ответными ударами России по Украине, отмечая гибель мирных жителей и призывая к сдержанности. В Москве подчеркивают, что российские удары направлены исключительно по военным объектам, а на Западе замалчивают массированные атаки украинских беспилотников по российским городам. По данным МИД РФ, за последнюю неделю в результате украинских атак на территории России погибли девять человек, 117 пострадали.
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