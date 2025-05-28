Пострадавшие от паводка тюменцы смогут получить страховые выплаты по упрощенной схеме

«Росгосстрах» принимает заявления от жителей Ишимского района Тюменской области, которые пострадали от паводка. Событие признано «массовым убытком», что позволяет проводить выплаты по упрощенной схеме, сообщается на сайте страховщика.
«„Росгосстрах“ ожидает заявления от клиентов компании, дома и имущество которых пострадали во время паводка в Ишимском районе Тюменской области. По сообщению специалистов, пик паводка пройден», — сказано в сообщении. Уровень воды ранее превысил критические значения, что привело к выходу из берегов рек Ишим, Тобол, Иртыш и Тура. При этом в Викуловском и Абатском районах еще сохраняется повышенный риск.
Компания упростила процесс урегулирования для пострадавших от паводка в Тюменской области: клиенты освобождены от сбора справок, документы оформляют специалисты. Ожидается около 30 заявлений на выплаты, сейчас проводится оценка ущерба.
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Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!