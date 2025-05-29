Самолет с символикой 50-летия Нового Уренгоя облили водой из пожарных машин. Фото

Самолет авиакомпании «Ямал» встретили водной аркой в Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет с символикой 50-летия Нового Уренгоя встретили водной аркой (архивное фото)
Самолет с символикой 50-летия Нового Уренгоя встретили водной аркой (архивное фото) Фото:
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Самолету авиакомпании «Ямал» устроили поливание водой из пожарных машин. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени И. М. Губкина в Новом Уренгое (ЯНАО).

«Водной аркой встретили сегодня самолет авиакомпании „Ямал“, украшенный юбилейной символикой к 50-летию Нового Уренгоя», — рассказали в официальном telegram-канале аэропорта газовой столицы. Таким образом отметили ровно 100 дней до юбилея города.

Пассажиры, вылетающие из аэропорта Губкина получали юбилейные посадочные талоны на рейс. Их будут выдавать до конца текущего года.

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Самолету авиакомпании «Ямал» устроили поливание водой из пожарных машин. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени И. М. Губкина в Новом Уренгое (ЯНАО). «Водной аркой встретили сегодня самолет авиакомпании „Ямал“, украшенный юбилейной символикой к 50-летию Нового Уренгоя», — рассказали в официальном telegram-канале аэропорта газовой столицы. Таким образом отметили ровно 100 дней до юбилея города. Пассажиры, вылетающие из аэропорта Губкина получали юбилейные посадочные талоны на рейс. Их будут выдавать до конца текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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