ВС РФ взяли населенные пункты в Харьковщине и ДНР : карта СВО за 29 мая

ВС РФ взяли населенные пункты в Харьковщине и ДНР
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Дроны ВСУ атаковали Москву
Дроны ВСУ атаковали Москву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сбитый украинский беспилотник повредил жилой дом на проспекте Вернадского в Москве, выбив два окна и фасадную облицовку. Всего российские средства ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников в различных регионах страны. Также российские войска освободили Строевку в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. Подробнее об СВО на 29 мая — в материале URA.RU

Легенда карты
Легенда карты
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Беспилотник ВСУ повредил жилой дом в Москве

Сбитый украинский беспилотник выбил два окна и повредил фасадную облицовку жилого дома на проспекте Вернадского. Обломки упали во двор, не причинив вреда припаркованным автомобилям и не вызвав возгорания. На месте продолжают работать оперативные службы, территория остается оцепленной.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате инцидента серьезных повреждений здания и пострадавших нет. По предварительным данным, система ПВО своевременно перехватила угрозу, минимизировав возможные разрушения.

За вечер 28 мая российские средства ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников в различных регионах страны. Наибольшее число дронов (30 единиц) сбито над Белгородской областью, по четыре — над Орловской, Рязанской областями и Крымом, а также три — в Московском регионе.

Российские войска освободили три населенных пункта

За последние сутки подразделения ВС РФ взяли под контроль Строевку в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. В Минобороны отметили, что успех достигнут благодаря активным действиям группировок «Запад», «Юг» и «Центр».

Атака ВСУ на Запорожскую область оставила округ без света

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каменско-Днепровскому округу, используя артиллерию и беспилотники. Это привело к отключению почти пять тысяч потребителей от электроснабжения.

В результате обстрелов повреждены жилой дом, сельхозпредприятие и музей, куда приземлился неизвестный дрон. На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты для ликвидации последствий и обезвреживания возможных угроз.

ВСУ перебросили на сумское направление десантные бригады
ВСУ перебросили на сумское направление десантные бригады
Фото:

Массированные атаки на Белгородскую область

За последние сутки ВСУ атаковали 11 районов Белгородской области, применив артиллерию и 82 беспилотника. В результате обстрелов двое гражданских получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Наиболее пострадал Шебекинский округ, где повреждены жилые дома, транспортные средства и инфраструктура.

В Шебекино ранен мужчина с осколочными ранениями ног, он госпитализирован. В Волоконовском районе боец подразделения «Орлан» получил баротравму после детонации дрона. В Белгородском и Краснояружском районах повреждены производственные объекты, газопровод и связь, а в Грайворонском округе — частный дом и автомобиль.

Системы ПВО сбили 18 беспилотников над Губкинским, Корочанским и Ракитянским районами. В Корочанском районе после падения обломков загорелась трава, но добровольцы оперативно потушили возгорание. В Яковлевском округе атака дрона не причинила ущерба, а в Борисовском и Валуйском повреждены соцобъект и связь.

Неудачная попытка наступления ВСУ под Загрызово

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские подразделения предприняли несколько атак в районе села Загрызово, но потерпели неудачу. Понеся потери, они были вынуждены отступить на исходные позиции.

Удар ВСУ по больнице в Курской области

Вооруженные силы Украины атаковали приемное отделение больницы в поселке Коренево Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. На момент удара медучреждение не функционировало, что позволило избежать человеческих жертв, несмотря на значительные разрушения здания.

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Сбитый украинский беспилотник повредил жилой дом на проспекте Вернадского в Москве, выбив два окна и фасадную облицовку. Всего российские средства ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников в различных регионах страны. Также российские войска освободили Строевку в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. Подробнее об СВО на 29 мая — в материале URA.RU Беспилотник ВСУ повредил жилой дом в Москве Сбитый украинский беспилотник выбил два окна и повредил фасадную облицовку жилого дома на проспекте Вернадского. Обломки упали во двор, не причинив вреда припаркованным автомобилям и не вызвав возгорания. На месте продолжают работать оперативные службы, территория остается оцепленной. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате инцидента серьезных повреждений здания и пострадавших нет. По предварительным данным, система ПВО своевременно перехватила угрозу, минимизировав возможные разрушения. За вечер 28 мая российские средства ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников в различных регионах страны. Наибольшее число дронов (30 единиц) сбито над Белгородской областью, по четыре — над Орловской, Рязанской областями и Крымом, а также три — в Московском регионе. Российские войска освободили три населенных пункта За последние сутки подразделения ВС РФ взяли под контроль Строевку в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. В Минобороны отметили, что успех достигнут благодаря активным действиям группировок «Запад», «Юг» и «Центр». Атака ВСУ на Запорожскую область оставила округ без света Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каменско-Днепровскому округу, используя артиллерию и беспилотники. Это привело к отключению почти пять тысяч потребителей от электроснабжения. В результате обстрелов повреждены жилой дом, сельхозпредприятие и музей, куда приземлился неизвестный дрон. На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты для ликвидации последствий и обезвреживания возможных угроз. Массированные атаки на Белгородскую область За последние сутки ВСУ атаковали 11 районов Белгородской области, применив артиллерию и 82 беспилотника. В результате обстрелов двое гражданских получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Наиболее пострадал Шебекинский округ, где повреждены жилые дома, транспортные средства и инфраструктура. В Шебекино ранен мужчина с осколочными ранениями ног, он госпитализирован. В Волоконовском районе боец подразделения «Орлан» получил баротравму после детонации дрона. В Белгородском и Краснояружском районах повреждены производственные объекты, газопровод и связь, а в Грайворонском округе — частный дом и автомобиль. Системы ПВО сбили 18 беспилотников над Губкинским, Корочанским и Ракитянским районами. В Корочанском районе после падения обломков загорелась трава, но добровольцы оперативно потушили возгорание. В Яковлевском округе атака дрона не причинила ущерба, а в Борисовском и Валуйском повреждены соцобъект и связь. Неудачная попытка наступления ВСУ под Загрызово Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские подразделения предприняли несколько атак в районе села Загрызово, но потерпели неудачу. Понеся потери, они были вынуждены отступить на исходные позиции. Удар ВСУ по больнице в Курской области Вооруженные силы Украины атаковали приемное отделение больницы в поселке Коренево Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. На момент удара медучреждение не функционировало, что позволило избежать человеческих жертв, несмотря на значительные разрушения здания.
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