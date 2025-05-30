Путин закрыл сбор денег на лечение детей по СМС

В России перестанут собирать деньги на лечение детей по телевизору. Президент Владимир Путин на встрече с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко обсудил 30 мая поставки бесплатных редких лекарств тяжелобольным детям. Эксперты URA.RU заявили, что программа, которую запустил глава государства, не только спасает несовершеннолетних, но и снижает для людей риски нарваться на мошенников при сборе средств на их реабилитацию.
Путин принял протоиерея Александра Ткаченко в Кремле. Глава государства спросил священнослужителя, как идет работа над благотворительным проектом.
«Мы можем с уверенностью сказать, что фонд стал эффективным инструментом, и Российская Федерация заняла лидирующее место в мире по доступности пациентов с тяжелыми заболеваниями к орфанным препаратам. И нет в мире иного инструмента, иной страны, которая бы давала столь оперативный и гарантированный доступ к таким препаратам», — подчеркнул Ткаченко.
Фонд внес вклад в увеличение продолжительности активной жизни детей. Они возвращаются к жизни, которая приносит радость и им самим, и их семьям, продолжил он. В прошлом году до организации было доведено 200 млрд рублей, бюджет был стопроцентно исполнен, и лекарства поступили детям, а всего с момента начала работы фонда — 511 млрд, сообщил протоиерей.
«Я вижу, что фонд работает и развивается, новые направления возникают по орфанным и другим заболеваниям, направления по поддержке борьбы с этими недугами. И хочу вас поблагодарить, потому что одно дело — принять такое решение, найти источник финансирования, а другое дело — организовать работу», — сказал Путин в ответ.
В последнее время Путин много внимания уделяет социальным, образовательным, гуманитарным проектам. Регулярно встречается с представителями «Сириуса», молодыми предпринимателями, участниками спецоперации, в регионы ездит. Социальное содержание работы президента всегда было первостепенно, это его прямая обязанность, отметил директор Центра политической информации Алексей Мухин.
«Вопросы здоровья — все-таки вещь, с которой сталкиваются очень многие люди. Вы, наверное, обратили внимание, что иногда по разным каналам собирают деньги на лечение детей. Фонд „Круг добра“ эту информацию собирает, проверяет на достоверность и выделяет средства, что, несомненно, не только помогает людям, но и снимает с отдельных граждан вот эту социальную обязанность жертвовать на лечение сложных болезней детей», — сказал политолог.
При сборе средств люди сталкиваются с еще одной проблемой — не все деньги от сборов, которые организуют в СМИ, реально доходят до тех, кто нуждается в помощи. Нередко этим занимаются мошенники, вводящие в заблуждение и журналистов, и публику, отмечают эксперты.
Работа конкретно этого фонда важна еще и с точки зрения традиций: в русской традиции и в православии, в других наших конфессиях принято помогать обездоленным и беззащитным, напомнил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Люди это чувствуют, знают и ценят. Каждая такая акция показывает истинное отношение государства и властей к россиянам, их нуждам и проблемам», — резюмировал специалист.
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