Путин закрыл сбор денег на лечение детей по СМС

Путин встретился с главой фонда «Круг добра» протоиереем Ткаченко
© Служба новостей «URA.RU»
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Основанный Путиным фонд вывел Россию в мировые лидеры по обеспечению препаратами тяжелобольных детей
Основанный Путиным фонд вывел Россию в мировые лидеры по обеспечению препаратами тяжелобольных детей Фото:

В России перестанут собирать деньги на лечение детей по телевизору. Президент Владимир Путин на встрече с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко обсудил 30 мая поставки бесплатных редких лекарств тяжелобольным детям. Эксперты URA.RU заявили, что программа, которую запустил глава государства, не только спасает несовершеннолетних, но и снижает для людей риски нарваться на мошенников при сборе средств на их реабилитацию.

Путин принял протоиерея Александра Ткаченко в Кремле. Глава государства спросил священнослужителя, как идет работа над благотворительным проектом.

Фонд помощи тяжелобольным детям успешно развивается, подчеркнул президент Владимир Путин
Фонд помощи тяжелобольным детям успешно развивается, подчеркнул президент Владимир Путин
Фото:

«Мы можем с уверенностью сказать, что фонд стал эффективным инструментом, и Российская Федерация заняла лидирующее место в мире по доступности пациентов с тяжелыми заболеваниями к орфанным препаратам. И нет в мире иного инструмента, иной страны, которая бы давала столь оперативный и гарантированный доступ к таким препаратам», — подчеркнул Ткаченко.

Фонд внес вклад в увеличение продолжительности активной жизни детей. Они возвращаются к жизни, которая приносит радость и им самим, и их семьям, продолжил он. В прошлом году до организации было доведено 200 млрд рублей, бюджет был стопроцентно исполнен, и лекарства поступили детям, а всего с момента начала работы фонда — 511 млрд, сообщил протоиерей.

«Я вижу, что фонд работает и развивается, новые направления возникают по орфанным и другим заболеваниям, направления по поддержке борьбы с этими недугами. И хочу вас поблагодарить, потому что одно дело — принять такое решение, найти источник финансирования, а другое дело — организовать работу», — сказал Путин в ответ.
Путин избавил россиян от обязанности собирать деньги на лечение по СМС, отметил эксперт
Путин избавил россиян от обязанности собирать деньги на лечение по СМС, отметил эксперт
Фото:

В последнее время Путин много внимания уделяет социальным, образовательным, гуманитарным проектам. Регулярно встречается с представителями «Сириуса», молодыми предпринимателями, участниками спецоперации, в регионы ездит. Социальное содержание работы президента всегда было первостепенно, это его прямая обязанность, отметил директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Вопросы здоровья — все-таки вещь, с которой сталкиваются очень многие люди. Вы, наверное, обратили внимание, что иногда по разным каналам собирают деньги на лечение детей. Фонд „Круг добра“ эту информацию собирает, проверяет на достоверность и выделяет средства, что, несомненно, не только помогает людям, но и снимает с отдельных граждан вот эту социальную обязанность жертвовать на лечение сложных болезней детей», — сказал политолог.

При сборе средств люди сталкиваются с еще одной проблемой — не все деньги от сборов, которые организуют в СМИ, реально доходят до тех, кто нуждается в помощи. Нередко этим занимаются мошенники, вводящие в заблуждение и журналистов, и публику, отмечают эксперты.

Работа конкретно этого фонда важна еще и с точки зрения традиций: в русской традиции и в православии, в других наших конфессиях принято помогать обездоленным и беззащитным, напомнил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Люди это чувствуют, знают и ценят. Каждая такая акция показывает истинное отношение государства и властей к россиянам, их нуждам и проблемам», — резюмировал специалист.

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В России перестанут собирать деньги на лечение детей по телевизору. Президент Владимир Путин на встрече с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко обсудил 30 мая поставки бесплатных редких лекарств тяжелобольным детям. Эксперты URA.RU заявили, что программа, которую запустил глава государства, не только спасает несовершеннолетних, но и снижает для людей риски нарваться на мошенников при сборе средств на их реабилитацию. Путин принял протоиерея Александра Ткаченко в Кремле. Глава государства спросил священнослужителя, как идет работа над благотворительным проектом. «Мы можем с уверенностью сказать, что фонд стал эффективным инструментом, и Российская Федерация заняла лидирующее место в мире по доступности пациентов с тяжелыми заболеваниями к орфанным препаратам. И нет в мире иного инструмента, иной страны, которая бы давала столь оперативный и гарантированный доступ к таким препаратам», — подчеркнул Ткаченко. Фонд внес вклад в увеличение продолжительности активной жизни детей. Они возвращаются к жизни, которая приносит радость и им самим, и их семьям, продолжил он. В прошлом году до организации было доведено 200 млрд рублей, бюджет был стопроцентно исполнен, и лекарства поступили детям, а всего с момента начала работы фонда — 511 млрд, сообщил протоиерей. В последнее время Путин много внимания уделяет социальным, образовательным, гуманитарным проектам. Регулярно встречается с представителями «Сириуса», молодыми предпринимателями, участниками спецоперации, в регионы ездит. Социальное содержание работы президента всегда было первостепенно, это его прямая обязанность, отметил директор Центра политической информации Алексей Мухин. «Вопросы здоровья — все-таки вещь, с которой сталкиваются очень многие люди. Вы, наверное, обратили внимание, что иногда по разным каналам собирают деньги на лечение детей. Фонд „Круг добра“ эту информацию собирает, проверяет на достоверность и выделяет средства, что, несомненно, не только помогает людям, но и снимает с отдельных граждан вот эту социальную обязанность жертвовать на лечение сложных болезней детей», — сказал политолог. При сборе средств люди сталкиваются с еще одной проблемой — не все деньги от сборов, которые организуют в СМИ, реально доходят до тех, кто нуждается в помощи. Нередко этим занимаются мошенники, вводящие в заблуждение и журналистов, и публику, отмечают эксперты. Работа конкретно этого фонда важна еще и с точки зрения традиций: в русской традиции и в православии, в других наших конфессиях принято помогать обездоленным и беззащитным, напомнил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Люди это чувствуют, знают и ценят. Каждая такая акция показывает истинное отношение государства и властей к россиянам, их нуждам и проблемам», — резюмировал специалист.
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