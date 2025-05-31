Пекин пришел в ярость после слов Макрона о Китае

Reuters: Пекин недоволен тем, что Макрон сравнил Украину и Тайвань
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В китайском посольстве ответили, что сравнивать Тайвань и Украину некорректно
В китайском посольстве ответили, что сравнивать Тайвань и Украину некорректно Фото:

Китай выразил недовольство после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон провел параллели между поддержкой Украины и защитой Тайваня. По словам Об этом пишет агентство Reuters.

«Китай раскритиковал как „двойные стандарты“ попытки связать оборону Украины с необходимостью защиты Тайваня от китайского вторжения. Это тонко завуалированная отсылка на речь президента Франции Эммануэля Макрона, которую он произнес в Сингапуре в пятницу вечером», — говорится в материале агентства.

Reuters также раскрывает, что именно в ходе своего выступления сказал президент Франции. «Если России будет позволено захватить любую часть Украины без ограничений, то „что может произойти на Тайване?“», — сказал Макрон.

В материале также отмечается, что, по словам китайского посольства, данные вопросы имеют «разную природу» и не подлежат сравнению. Вопрос Тайваня относится к внутренним делам Китая.

«Эти два вопроса отличаются по своей природе и вообще несопоставимы. Ситуация с Тайванем — это внутреннее дело Китая. Если кто-то пытается осудить двойные стандарты с помощью двойных стандартов, то единственный результат, который мы можем получить, — это все те же двойные стандарты», — заявили в посольстве.

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Китай выразил недовольство после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон провел параллели между поддержкой Украины и защитой Тайваня. По словам Об этом пишет агентство Reuters. «Китай раскритиковал как „двойные стандарты“ попытки связать оборону Украины с необходимостью защиты Тайваня от китайского вторжения. Это тонко завуалированная отсылка на речь президента Франции Эммануэля Макрона, которую он произнес в Сингапуре в пятницу вечером», — говорится в материале агентства. Reuters также раскрывает, что именно в ходе своего выступления сказал президент Франции. «Если России будет позволено захватить любую часть Украины без ограничений, то „что может произойти на Тайване?“», — сказал Макрон. В материале также отмечается, что, по словам китайского посольства, данные вопросы имеют «разную природу» и не подлежат сравнению. Вопрос Тайваня относится к внутренним делам Китая. «Эти два вопроса отличаются по своей природе и вообще несопоставимы. Ситуация с Тайванем — это внутреннее дело Китая. Если кто-то пытается осудить двойные стандарты с помощью двойных стандартов, то единственный результат, который мы можем получить, — это все те же двойные стандарты», — заявили в посольстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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