Прокуратура Перми просит изменить формулировку увольнения в трудовой бывшей статусной чиновницы

Прокуратура Перми требует через суд изменить формулировку увольнения бывшего руководителя управления капитального строительства (УКС) администрации города Ирины Чирковой. В суде сейчас также рассматривают уголовное дело в отношении нее. Экс-чиновницу обвиняют в получении взятки на 5,5 млн рублей.
«Несмотря на то, что чиновница во время расследования уголовного дела уволилась по собственному желанию, мы сочли, что есть признаки коррупционного нарушения. Поэтому и вышли в суд еще до вынесения решения по уголовному делу», — пишет портал Properm.ru со ссылкой на прокурора Егора Шмырина.
2 июня URA.RU сообщало о том, что бывшая руководительница Управления капитального строительства администрации Перми останется под стражей еще почти два месяца. Уголовное дело в отношении Чирковой уже передано в суд. Первое заседание по нему назначено на 9 июня. По версии следствия, в 2022 году Ирина Чиркова получила взятку от директора компании «Трест №6» Сергея Микова за покровительство при исполнении муниципальных контрактов. Задержание Чирковой произошло в августе 2024 года.
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