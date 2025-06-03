Прокуратура Перми просит изменить формулировку увольнения в трудовой бывшей статусной чиновницы

Прокуратура просит уволить экс-главу управления капстроительства Перми по статье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Надзорный орган настаивает на увольнении Чирковой из-за коррупции, а не по собственному желанию
Надзорный орган настаивает на увольнении Чирковой из-за коррупции, а не по собственному желанию Фото:

Прокуратура Перми требует через суд изменить формулировку увольнения бывшего руководителя управления капитального строительства (УКС) администрации города Ирины Чирковой. В суде сейчас также рассматривают уголовное дело в отношении нее. Экс-чиновницу обвиняют в получении взятки на 5,5 млн рублей. 

«Несмотря на то, что чиновница во время расследования уголовного дела уволилась по собственному желанию, мы сочли, что есть признаки коррупционного нарушения. Поэтому и вышли в суд еще до вынесения решения по уголовному делу», — пишет портал Properm.ru со ссылкой на прокурора Егора Шмырина.

2 июня URA.RU сообщало о том, что бывшая руководительница Управления капитального строительства администрации Перми останется под стражей еще почти два месяца. Уголовное дело в отношении Чирковой уже передано в суд. Первое заседание по нему назначено на 9 июня. По версии следствия, в 2022 году Ирина Чиркова получила взятку от директора компании «Трест №6» Сергея Микова за покровительство при исполнении муниципальных контрактов. Задержание Чирковой произошло в августе 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Перми требует через суд изменить формулировку увольнения бывшего руководителя управления капитального строительства (УКС) администрации города Ирины Чирковой. В суде сейчас также рассматривают уголовное дело в отношении нее. Экс-чиновницу обвиняют в получении взятки на 5,5 млн рублей.  «Несмотря на то, что чиновница во время расследования уголовного дела уволилась по собственному желанию, мы сочли, что есть признаки коррупционного нарушения. Поэтому и вышли в суд еще до вынесения решения по уголовному делу», — пишет портал Properm.ru со ссылкой на прокурора Егора Шмырина. 2 июня URA.RU сообщало о том, что бывшая руководительница Управления капитального строительства администрации Перми останется под стражей еще почти два месяца. Уголовное дело в отношении Чирковой уже передано в суд. Первое заседание по нему назначено на 9 июня. По версии следствия, в 2022 году Ирина Чиркова получила взятку от директора компании «Трест №6» Сергея Микова за покровительство при исполнении муниципальных контрактов. Задержание Чирковой произошло в августе 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...