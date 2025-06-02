Экс-главе управления капстроительства Перми Чирковой продлили пребывание в СИЗО

Бывшая руководительница Управления капитального строительства администрации Перми останется под стражей еще почти два месяца. Речь идет об Ирине Чирковой.
«Ленинский районный суд Перми принял решение о продлении срока содержания под стражей в отношении Ирины Чирковой, которую обвиняют в получении взятки в размере свыше 5,5 миллионов рублей. Таким образом, экс-чиновница пробудет в следственном изоляторе по меньшей мере до 23 июля», — сообщает издание Properm.ru из зала суда.
Уголовное дело в отношении Чирковой уже передано в суд, и первое заседание назначено на 9 июня. В ходе рассмотрения вопроса о мере пресечения обвиняемая ходатайствовала об изменении ее статуса на залог или домашний арест на период судебного процесса, однако суд отказал в удовлетворении этой просьбы.
Ранее URA сообщало, что по версии следствия в 2022 году Ирина Чиркова получила взятку от директора компании «Трест №6» Сергея Микова за покровительство при исполнении муниципальных контрактов. Задержание Чирковой произошло в августе 2024 года.
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