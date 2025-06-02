Экс-главе управления капстроительства Перми Чирковой продлили пребывание в СИЗО

Экс-глава управления капстроительства Перми останется в СИЗО еще на два месяца
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-чиновница пробудет в следственном изоляторе по меньшей мере до 23 июля
Экс-чиновница пробудет в следственном изоляторе по меньшей мере до 23 июля Фото:

Бывшая руководительница Управления капитального строительства администрации Перми останется под стражей еще почти два месяца. Речь идет об Ирине Чирковой. 

«Ленинский районный суд Перми принял решение о продлении срока содержания под стражей в отношении Ирины Чирковой, которую обвиняют в получении взятки в размере свыше 5,5 миллионов рублей. Таким образом, экс-чиновница пробудет в следственном изоляторе по меньшей мере до 23 июля», — сообщает издание Properm.ru из зала суда. 

Уголовное дело в отношении Чирковой уже передано в суд, и первое заседание назначено на 9 июня. В ходе рассмотрения вопроса о мере пресечения обвиняемая ходатайствовала об изменении ее статуса на залог или домашний арест на период судебного процесса, однако суд отказал в удовлетворении этой просьбы.

Ранее URA сообщало, что по версии следствия в 2022 году Ирина Чиркова получила взятку от директора компании «Трест №6» Сергея Микова за покровительство при исполнении муниципальных контрактов. Задержание Чирковой произошло в августе 2024 года.

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Бывшая руководительница Управления капитального строительства администрации Перми останется под стражей еще почти два месяца. Речь идет об Ирине Чирковой.  «Ленинский районный суд Перми принял решение о продлении срока содержания под стражей в отношении Ирины Чирковой, которую обвиняют в получении взятки в размере свыше 5,5 миллионов рублей. Таким образом, экс-чиновница пробудет в следственном изоляторе по меньшей мере до 23 июля», — сообщает издание Properm.ru из зала суда.  Уголовное дело в отношении Чирковой уже передано в суд, и первое заседание назначено на 9 июня. В ходе рассмотрения вопроса о мере пресечения обвиняемая ходатайствовала об изменении ее статуса на залог или домашний арест на период судебного процесса, однако суд отказал в удовлетворении этой просьбы. Ранее URA сообщало, что по версии следствия в 2022 году Ирина Чиркова получила взятку от директора компании «Трест №6» Сергея Микова за покровительство при исполнении муниципальных контрактов. Задержание Чирковой произошло в августе 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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