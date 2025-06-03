03 июня 2025

В Сургуте сотрудники МЧС спасли двух человек и кота из пожара в многоэтажке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные спасли двух человек и кота
Пожарные спасли двух человек и кота Фото:

В Сургуте сотрудники МЧС спасли двух человек из пожара в квартире и реанимировали кота. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО-Югре.

«Во время тушения квартиры на улице Крылова пожарный 49 ПСЧ Илья Поляков обнаружил бездыханного кота. Мгновенно вынеся животное на воздух, он провёл реанимацию — кислородную поддержку и массаж сердца. Усилия увенчались успехом — питомец пришёл в себя», — сказано в сообщении.

Также огнеборцы спасли двух человек, включая ребенка. Возгорание на 30 кв метрах ликвидировали 19 спасателей и шесть единиц техники.

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В Сургуте сотрудники МЧС спасли двух человек из пожара в квартире и реанимировали кота. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО-Югре. «Во время тушения квартиры на улице Крылова пожарный 49 ПСЧ Илья Поляков обнаружил бездыханного кота. Мгновенно вынеся животное на воздух, он провёл реанимацию — кислородную поддержку и массаж сердца. Усилия увенчались успехом — питомец пришёл в себя», — сказано в сообщении. Также огнеборцы спасли двух человек, включая ребенка. Возгорание на 30 кв метрах ликвидировали 19 спасателей и шесть единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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