В Сургуте сотрудники МЧС спасли двух человек и кота из пожара в многоэтажке

Пожарные спасли двух человек и кота
В Сургуте сотрудники МЧС спасли двух человек из пожара в квартире и реанимировали кота. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО-Югре.
«Во время тушения квартиры на улице Крылова пожарный 49 ПСЧ Илья Поляков обнаружил бездыханного кота. Мгновенно вынеся животное на воздух, он провёл реанимацию — кислородную поддержку и массаж сердца. Усилия увенчались успехом — питомец пришёл в себя», — сказано в сообщении.
Также огнеборцы спасли двух человек, включая ребенка. Возгорание на 30 кв метрах ликвидировали 19 спасателей и шесть единиц техники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!