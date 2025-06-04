04 июня 2025

Автомобиль лихача из Озерска отправили на фронт

© Служба новостей «URA.RU»
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Лихача остановили сотрудники ДПС по дороге из Озерска в Кыштым
Лихача остановили сотрудники ДПС по дороге из Озерска в Кыштым Фото:

Автомобиль Nissan Tiida, принадлежащий жителю Озерска (Челябинская область) отправили на СВО. Этому предшествовало повторное вождение в пьяном виде и конфискация, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. Его автомобиль подлежал конфискации с последующей передачей в собственность государства. В дальнейшем в рамках исполнительного производства судебными приставами Озерска транспортное средство было передано для нужд Министерства обороны РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, пьяный лихач пытался доехать из Озерска до Кыштыма. Его остановили сотрудники ДПС.

«Автоинспектором было установлено, что у водителя имеются признаки алкогольного опьянения. Это подтвердил алкотестер, но гражданин не был согласен с показаниями, поэтому был отправлен на медицинское освидетельствование в медицинское учреждение. Но надежды пьяного водителя не оправдались: врачи подтвердили факт опьянения, только более точно — в сторону увеличения количества этилового спирта в выдыхаемом воздухе гражданина», — отметили в пресс-службе ведомства.

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Автомобиль Nissan Tiida, принадлежащий жителю Озерска (Челябинская область) отправили на СВО. Этому предшествовало повторное вождение в пьяном виде и конфискация, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. Его автомобиль подлежал конфискации с последующей передачей в собственность государства. В дальнейшем в рамках исполнительного производства судебными приставами Озерска транспортное средство было передано для нужд Министерства обороны РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, пьяный лихач пытался доехать из Озерска до Кыштыма. Его остановили сотрудники ДПС. «Автоинспектором было установлено, что у водителя имеются признаки алкогольного опьянения. Это подтвердил алкотестер, но гражданин не был согласен с показаниями, поэтому был отправлен на медицинское освидетельствование в медицинское учреждение. Но надежды пьяного водителя не оправдались: врачи подтвердили факт опьянения, только более точно — в сторону увеличения количества этилового спирта в выдыхаемом воздухе гражданина», — отметили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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