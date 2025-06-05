Почти два десятка ветеранов СВО пойдут на выборы в Тюменской области

На праймериз ЕР в небольших муниципалитетах победили 13 бойцов спецоперацииИлья Московец @ URA.RU
На выборы в Тюменской области осенью 2025 года «Единая Россия» выдвинет 18 ветеранов спецоперации. Большинство из них — победители праймериз в некрупных муниципалитетах региона. О результатах предварительного голосования URA.RU сообщили в пресс-службе партии.
«В качестве кандидатов зарегистрировались 966 человек, среди них — 13 бойцов спецоперации», — отметили в пресс-службе. Каждый из зарегистрированных ветеранов в итоге одержал победу в своем избирательном округе.
Кроме того, на места в думах крупных тюменских муниципалитетов претендуют еще пятеро участников СВО. Они будут участвовать в выборах в гордумы Тобольска и Тюмени, а также в выборах в думу Тюменского района.
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На выборы в Тюменской области осенью 2025 года «Единая Россия» выдвинет 18 ветеранов спецоперации. Большинство из них — победители праймериз в некрупных муниципалитетах региона. О результатах предварительного голосования URA.RU сообщили в пресс-службе партии. «В качестве кандидатов зарегистрировались 966 человек, среди них — 13 бойцов спецоперации», — отметили в пресс-службе. Каждый из зарегистрированных ветеранов в итоге одержал победу в своем избирательном округе. Кроме того, на места в думах крупных тюменских муниципалитетов претендуют еще пятеро участников СВО. Они будут участвовать в выборах в гордумы Тобольска и Тюмени, а также в выборах в думу Тюменского района.