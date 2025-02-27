В ХМАО на подъезде к новому Сургутскому мосту построят два кэмпинга

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО сформируют новую сеть придорожных кэмпингов
В ХМАО сформируют новую сеть придорожных кэмпингов Фото:

Власти Югры намерены сформировать новую сеть придорожных комплексов с отелями, заправками и другой необходимой инфраструктурой для автомобилистов. Первые две площадки власти региона должны обустроить на подъездах к мосту через Обь в районе Сургута, передает корреспондент URA.RU.

«Пилотные площадки, скорее всего, мы сделаем их две, появятся на новой автомобильной дороге — подъезде к новому мосту в Сургуте. Это будут комплексные большие места отдыха, со всем необходимым функционалом, разным спектром полноценных услуг, отвечающих всем современным требованиям», — рассказал во время парламентского часа заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.

В перспективе власти ХМАО намерены обустроить новые зоны отдыха вдоль региональных трасс. Также в планах оказать помощь в расширении и модернизации владельцам существующих кэмпингов.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО собираются довести туристический поток через пять лет до 1,7 миллиона человек в год. Поможет в этом реновация гостиниц, создание новых маршрутов и баз отдыха.

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Власти Югры намерены сформировать новую сеть придорожных комплексов с отелями, заправками и другой необходимой инфраструктурой для автомобилистов. Первые две площадки власти региона должны обустроить на подъездах к мосту через Обь в районе Сургута, передает корреспондент URA.RU. «Пилотные площадки, скорее всего, мы сделаем их две, появятся на новой автомобильной дороге — подъезде к новому мосту в Сургуте. Это будут комплексные большие места отдыха, со всем необходимым функционалом, разным спектром полноценных услуг, отвечающих всем современным требованиям», — рассказал во время парламентского часа заместитель губернатора Югры Азат Ислаев. В перспективе власти ХМАО намерены обустроить новые зоны отдыха вдоль региональных трасс. Также в планах оказать помощь в расширении и модернизации владельцам существующих кэмпингов. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО собираются довести туристический поток через пять лет до 1,7 миллиона человек в год. Поможет в этом реновация гостиниц, создание новых маршрутов и баз отдыха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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