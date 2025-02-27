В ХМАО на подъезде к новому Сургутскому мосту построят два кэмпинга

Власти Югры намерены сформировать новую сеть придорожных комплексов с отелями, заправками и другой необходимой инфраструктурой для автомобилистов. Первые две площадки власти региона должны обустроить на подъездах к мосту через Обь в районе Сургута, передает корреспондент URA.RU.
«Пилотные площадки, скорее всего, мы сделаем их две, появятся на новой автомобильной дороге — подъезде к новому мосту в Сургуте. Это будут комплексные большие места отдыха, со всем необходимым функционалом, разным спектром полноценных услуг, отвечающих всем современным требованиям», — рассказал во время парламентского часа заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.
В перспективе власти ХМАО намерены обустроить новые зоны отдыха вдоль региональных трасс. Также в планах оказать помощь в расширении и модернизации владельцам существующих кэмпингов.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО собираются довести туристический поток через пять лет до 1,7 миллиона человек в год. Поможет в этом реновация гостиниц, создание новых маршрутов и баз отдыха.
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