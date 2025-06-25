Жители Златоуста потребовали починить ржавый водопровод

Жители Машзавода в Златоусте Челябинской области потребовали починить ржавый водопровод, который уже ремонтировали в прошлом году. В Управлении ЖКХ администрации города URA.RU рассказали, что происходит на месте коммунальных раскопок.
«Жители Машзавода вынуждены сидеть без воды, весь район перекопан, дороги перекрыты. Меньше года назад здесь уже ремонтировали трубы, почините их уже нормально», — пишут местные жители в сообществе «текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Горожане потребовали также провести проверку, куда были израсходованы бюджетные деньги на прошлогодние ремонты трубопровода. В Управлении ЖКХ администрации Златоуста уточнили, что сейчас на объекте ведутся работы по замене теплотрассы на средства ресурсоснабжающей организации.
«Просим не вводить жителей в заблуждение. Финансы на плановую замену теплотрассы не выделялись из областного или местного бюджетов», — сообщили в МКУ «Управление ЖКХ». Горячая вода была отключена для ремонта теплотрассы.
По данным МКУ, работы проводятся компанией «Златсеть» за счет собственных средств. Именно этой ресурсоснабжающей организации жители оплачивают деньги за предоставление коммунальных услуг по своим квитанциям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!