Стало известно, кто возведет новый спорткомплекс возле УДС «Молот» в Перми

В Пермском крае выбран подрядчик для проектирования и строительства нового спортивного комплекса возле УДС «Молот». Им стало ООО «Фортекс» из Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Министерства строительства Пермского края.
«В Прикамье определен подрядчик на проектирование и строительство нового спортивного комплекса — им стал ООО „Фортекс“. Первым этапом строительства „Территории спорта“ станет разработка проектной документации, которая займет год. Второй этап — строительство — начнется летом 2026 года и завершится в 2028 году», — сообщает telegram-канал регионального минстроя.
Новая «Территория спорта» появится в Перми рядом с дворцом спорта «Молот». Правительство Пермского края планирует выделить около 1,9 миллиарда рублей на строительство нового объекта. В состав будущего комплекса войдут хоккейная арена, бассейн для спортивного плавания, а также залы для тренировок по бадминтону, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике и тяжелой атлетике.
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