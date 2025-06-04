Новый спорткомплекс возле УДС «Молот» в Перми откроют в 2028 году

ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на выполнение работ по проектированию и строительству спортивного комплекса «Территория спорта». Он разместится в непосредственной близости от дворца спорта «Молот» в Мотовилихинском районе города Перми. Максимальная стоимость контракта определена в размере 2,7 млрд рублей. Итоги конкурса будут подведены 27 июня.
«В состав будущего спортивного комплекса войдут хоккейная арена с игровым полем размером 58 на 26 метров. Бассейн для спортивного плавания длиной 25 метров и шириной 21 метр с глубиной не менее двух метров. А также залы для тренировок по бадминтону, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике и тяжелой атлетике», — сказано в техзадании на сайте госзакупок.
Помимо этого, предусмотрены помещения для игры в шахматы, кафе, медицинский и административные блоки. Проект также должен предусматривать возведение открытых спортивных площадок, включающих беговые дорожки, футбольное поле, зоны для прыжков в длину, метания копья и диска, а также открытые теннисные корты и центр уличного баскетбола.
Начать проектные работы необходимо не позднее 28 июля 2025 года, приступить к строительству — ровно через год. Сдать объект планируется к 27 октября 2028 года.
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