Скончалась сыгравшая в «Ходячие мертвецы» молодая надежда Голливуда

Американская актриса Келли Мак, получившая известность благодаря участию в популярных телесериалах, скончалась на 34-м году жизни. Критики называли ее надеждой Голливуда, сообщает издание The Hollywood Reporter.
Мак умерла 2 августа в Цинциннати (штат Огайо) после продолжительной болезни. Причиной смерти стала глиома центральной нервной системы.
Келли Мак начала актерскую карьеру в начале 2000-х годов. Наибольшую популярность она получила благодаря ролям в телесериалах «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead, 2010–2022) и «Медики Чикаго» (Chicago Med, 2015 — по настоящее время). Последней работой актрисы стала роль в художественном фильме «Юниверсал», премьера которого состоиться в 2025 году.
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