Главной целью для российского ракетного комплекса «Орешник» в случае эскалации может стать Германия, если Берлин решит применить ракеты Taurus против России. Об этом заявил военный политолог Александр Перенджиев, комментируя отмену моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.
«Мы показываем готовность. Мы проявляем решимость наносить удары не только по территории Украины, но и по территориям тех государств, которые осуществляют против нас непосредственную ракетную агрессию. В основном это Германия, которая стоит на повестке дня. Как с Tomahawk, так и с возможным применением Taurus. Никто не исключает, что это может оказаться Британия и Франция», — сказал Перенджиев изданию NEWS.ru.
Вопрос о поставках Германией Украине ракет Taurus ранее уже вызывал обеспокоенность у экспертов и политиков: в Москве неоднократно заявляли, что такой шаг будет расценен как прямое участие ФРГ в конфликте. Кроме того, бывший премьер-министр России Сергей Степашин подчеркивал, что передача дальнобойных ракет приведет к эскалации отношений между Россией и Германией, а ограничения на применение западного оружия по территории РФ могут быть сняты.
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