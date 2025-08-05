05 августа 2025

Легендарному «Адмиралу» российского флота грозит отправка на металлолом

Крейсер «Адмирал Чабаненко» не выйдет из ремонта в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Кораблю прочат судьбу крейсера «Адмирал Кузнецов»
Кораблю прочат судьбу крейсера «Адмирал Кузнецов» Фото:

Ремонт большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Чабаненко» не завершится в текущем году, как планировалось изначально. Об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с планами модернизации судна. Не исключено, что повторится судьба «Адмирала Кузнецова», который отправили на консервацию.

«Сроки по БПК сдвигаются. Ремонт и модернизация не будут произведены в 2025 году. Точное время окончания работ и выхода корабля на испытания неизвестно», — передают собеседники «Известий».

«Чабаненко» был поставлен на ремонт в 2014 году. В рамках проекта предполагалась масштабная модернизация судна, включая оснащение современными ракетными комплексами. БПК собирались переквалифицировать во фрегат.

Ремонтом заведует 35-й судоремонтный завод. Это же компания отвечала за работы на авианосце «Адмирал Кузнецов». URA.RU уже писало, что ремонт крейсера сейчас приостановлен, вскоре корабль будет законсервирован. По мнению экспертов, дальше два пути: либо продажа, либо утилизация.

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Ремонт большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Чабаненко» не завершится в текущем году, как планировалось изначально. Об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с планами модернизации судна. Не исключено, что повторится судьба «Адмирала Кузнецова», который отправили на консервацию. «Сроки по БПК сдвигаются. Ремонт и модернизация не будут произведены в 2025 году. Точное время окончания работ и выхода корабля на испытания неизвестно», — передают собеседники «Известий». «Чабаненко» был поставлен на ремонт в 2014 году. В рамках проекта предполагалась масштабная модернизация судна, включая оснащение современными ракетными комплексами. БПК собирались переквалифицировать во фрегат. Ремонтом заведует 35-й судоремонтный завод. Это же компания отвечала за работы на авианосце «Адмирал Кузнецов». URA.RU уже писало, что ремонт крейсера сейчас приостановлен, вскоре корабль будет законсервирован. По мнению экспертов, дальше два пути: либо продажа, либо утилизация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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