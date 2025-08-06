На упаковках IQOS могут появиться устрашающие картинки

На упаковках устройств для нагревания табака, включая IQOS, следует размещать предупреждающие изображения о вреде курения. Эту идею предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). По его мнению, такие меры должны распространяться на все табачные изделия, как это уже реализовано для обычных сигарет.
«Я убежден, что предупреждающие изображения на пачках IQOS и аналогичных устройств в России должны быть такими же, как на обычных сигаретах. Без двойных стандартов», — заявил Чернышов ТАСС. Он отметил, что такой подход является честным по отношению к гражданам России. Депутат также выразил поддержку инициативе по маркировке подобных устройств, подчеркнув, что здоровье — это вопрос будущего страны, а не личного выбора.
По словам парламентария, каждый третий молодой курильщик сегодня отдает предпочтение системам нагревания табака, ошибочно считая их менее вредными. Чернышов отметил, что аналогичные предупреждения уже применяются в европейских странах и показывают положительный эффект, поэтому подобная практика может способствовать снижению популярности новых табачных устройств среди молодежи в России.
Ранее с похожей инициативой выступала депутат Госдумы от Тюменской области Ксения Горячева, которая предлагала установить единый нейтральный цвет для всей упаковки табачных изделий и наносить предупреждения о вреде на все виды продукции, включая системы нагревания табака и жидкости для вейпов. Тогда депутат отмечала, что яркая упаковка и агрессивный маркетинг способствуют росту числа молодых курильщиков, а аналогичные ограничения уже дали положительный эффект в Казахстане и Австралии.
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