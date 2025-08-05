05 августа 2025

До РКН дошли массовые жалобы по поводу глушилок связи на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Ассоциация автоперевозчиков попросила РКН провести проверки законности установки глушилок
Ассоциация автоперевозчиков попросила РКН провести проверки законности установки глушилок Фото:

Роскомнадзор получил многочисленные жалобы от российских грузоперевозчиков на незаконное использование глушилок связи вдоль автодорог. Представители отрасли просят ведомство разобраться с установкой генераторов радиопомех, из-за которых на трассах пропадает сигнал связи и навигации. Соответствующее письмо в ведомство направила ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс».

«Ассоциация автоперевозчиков „Грузавтотранс“ попросила Роскомнадзор провести проверки законности установки генераторов радиопомех вблизи дорог. Из-за действий владельцев автозаправок, нефтебаз и логистических пунктов в зоне действия глушилок (радиус 3–5 км) теряется связь с навигационными спутниками. В результате системы контроля ошибочно фиксируют отключение оборудования и автоматически выписывают штрафы, — цитируют представителей отрасли „Известия“.

По сведениям издания, купить глушилку может любой желающий, а нормативной базы для их применения еще не создано. На помехи жалуются и водители легковых автомобилей — навигационные программы перестают точно определять координаты и отключают привычные функции — например, предупреждение о камерах фиксации скорости. Поэтому автолюбители попадают на штрафы без привычных подсказок.

Как сообщало URA.RU ранее, отменить штрафы, связанные со сбоями в системе взимания платы для большегрузов «Платон», попросил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Проблема возникла у дальнобойщиков из Нижнего Тагила из-за того, что система стала работать с ошибками, возможно из-за «глушилок» дронов.

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Роскомнадзор получил многочисленные жалобы от российских грузоперевозчиков на незаконное использование глушилок связи вдоль автодорог. Представители отрасли просят ведомство разобраться с установкой генераторов радиопомех, из-за которых на трассах пропадает сигнал связи и навигации. Соответствующее письмо в ведомство направила ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс». «Ассоциация автоперевозчиков „Грузавтотранс“ попросила Роскомнадзор провести проверки законности установки генераторов радиопомех вблизи дорог. Из-за действий владельцев автозаправок, нефтебаз и логистических пунктов в зоне действия глушилок (радиус 3–5 км) теряется связь с навигационными спутниками. В результате системы контроля ошибочно фиксируют отключение оборудования и автоматически выписывают штрафы, — цитируют представителей отрасли „Известия“. По сведениям издания, купить глушилку может любой желающий, а нормативной базы для их применения еще не создано. На помехи жалуются и водители легковых автомобилей — навигационные программы перестают точно определять координаты и отключают привычные функции — например, предупреждение о камерах фиксации скорости. Поэтому автолюбители попадают на штрафы без привычных подсказок. Как сообщало URA.RU ранее, отменить штрафы, связанные со сбоями в системе взимания платы для большегрузов «Платон», попросил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Проблема возникла у дальнобойщиков из Нижнего Тагила из-за того, что система стала работать с ошибками, возможно из-за «глушилок» дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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