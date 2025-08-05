До РКН дошли массовые жалобы по поводу глушилок связи на дорогах

Роскомнадзор получил многочисленные жалобы от российских грузоперевозчиков на незаконное использование глушилок связи вдоль автодорог. Представители отрасли просят ведомство разобраться с установкой генераторов радиопомех, из-за которых на трассах пропадает сигнал связи и навигации. Соответствующее письмо в ведомство направила ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс».
«Ассоциация автоперевозчиков „Грузавтотранс“ попросила Роскомнадзор провести проверки законности установки генераторов радиопомех вблизи дорог. Из-за действий владельцев автозаправок, нефтебаз и логистических пунктов в зоне действия глушилок (радиус 3–5 км) теряется связь с навигационными спутниками. В результате системы контроля ошибочно фиксируют отключение оборудования и автоматически выписывают штрафы, — цитируют представителей отрасли „Известия“.
По сведениям издания, купить глушилку может любой желающий, а нормативной базы для их применения еще не создано. На помехи жалуются и водители легковых автомобилей — навигационные программы перестают точно определять координаты и отключают привычные функции — например, предупреждение о камерах фиксации скорости. Поэтому автолюбители попадают на штрафы без привычных подсказок.
Как сообщало URA.RU ранее, отменить штрафы, связанные со сбоями в системе взимания платы для большегрузов «Платон», попросил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Проблема возникла у дальнобойщиков из Нижнего Тагила из-за того, что система стала работать с ошибками, возможно из-за «глушилок» дронов.
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