Россия не стала терпеть наглое нападение на дипломатов в Израиле

Москва назвала нападение на автомобиль российского представительства при Палестинской национальной администрации (ПНА) вблизи Иерусалима 30 июля грубым нарушением Венской конвенции. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 5 августа на сайте ведомства.
Как рассказала Захарова, инцидент произошел в районе израильского поселения Гиват-Асаф. В результате машина получила механические повреждения, при этом, по словам дипломата, израильские военнослужащие не предприняли мер для предотвращения происшествия. «Рассматриваем данный инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая, в числе прочего, предписывает принимающему государству обеспечивать соблюдение принципа неприкосновенности имущества иностранных представительств <…>. Соответствующее представление властям Израиля было сделано посольством России в Тель-Авиве. Надеемся, что израильской стороной будут сделаны соответствующие выводы», — прокомментировала Захарова.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что напавшие на автомобиль поселенцы действовали в присутствии израильских военных, которые не предприняли попыток остановить их. В результате инцидента сотрудники дипмиссии не пострадали, однако Москва потребовала от Израиля обеспечить безопасность российских представителей на территории страны и провести тщательное расследование произошедшего.
Ранее российский МИД уже выражал обеспокоенность действиями Израиля, обвиняя его в нарушении норм международного права после авиаударов по Сирии и гибели мирных жителей. Москва неоднократно призывала Тель-Авив соблюдать обязательства по обеспечению безопасности и уважать суверенитет иностранных государств.
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